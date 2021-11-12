教師基本法測試下周一報名 津小議會：合約教師亦應考

特首林鄭月娥上月發表的《施政報告》已提出公營學校新聘教師要通過基本法測試，教育局昨交代詳情。新要求下學年起適用於公營學校新聘常額教師，包括新入職、轉校和由編制外轉為常額的教師，以及月薪聘請的代課教師；新要求涵蓋教師職系所有職級，包括校長。

教師基本法測試內容及形式將參照公務員事務局基本法測試安排，時間為20分鐘，在15條多項選擇題（MC），答對8題或以上（即滿分100分中取得53分或以上）為之及格。倘教師曾參加公務員事務局舉辦的測試並取得及格分數，獲視為符合教育局的要求。

明年1月2月兩輪先導測試

明年1、2月教育局將以先導形式舉辦兩輪測試，結果只適用於下學年新聘教師。教育局稱，會參考該次舉辦測試經驗，探討日後採用的模式，例如委託機構舉辦測試；又表示若公務員事務局更新招聘公務員的基本法測試，教育局會參考該局經驗和意見，訂定2023/24學年及往後的安排。早前《施政報告》提出檢視招聘公務員的基本法測試，將《港區國安法》納入考核範圍。

津小議會主席胡艷芬預料，首批應考的教師中不少為合約教師，稱當中不少人的晉升階梯「遲早也轉常額」，即下學年起必須通過基本法測試，形容他們「較緊張」。由於名額有限，她鼓勵有需要的合約教師盡快報名和溫習，避免轉職時錯過測試場次。她又難言首兩次測試能否應付需求，建議當局在首兩輪測試收集數據，宜按需求考慮增加測試場次。

教局：超額教師轉屬校亦要考

教育局提醒學校，聘請下學年常額教師及月薪代課教師前，必須查核他們是否已在基本法測試取得及格成績，並將測試成績副本交予當局。至於超額教師被辦學團體調配到另一屬校時需否應試，局方稱原則上需要，但學校可為教師申請酌情安排，局方會按個別情况考慮。