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六四集結案 控方指黎智英點蠟燭構成煽惑 辯方：點燭15分鐘 籲考慮檢控是否合比例

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會副主席鄒幸彤和何桂藍，否認煽惑及參與去年六四未經批准集結一案，控辯雙方昨在區域法院結案陳辭。控方指出，黎智英等被告一同在維園噴水池點燃蠟燭構成煽惑，支聯會亦沒稱集會僅是朋友聚會，代表黎智英的資深大律師反駁，這不等於屬公眾集會，認為控方犯邏輯謬誤。

代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟陳辭指，並非支聯會成員的黎智英當日連同鄒幸彤等聚集在噴水池，一同點亮和高舉蠟燭呼籲悼念，事前是有預謀。六四燭光標誌集會自由，國安法將落實時集會被禁，被告們認為無論如何都要點燃燭光入維園反抗，顯然是政治宣言及構成煽惑。

反駁鄒幸彤稱自己人聚會

指支聯會常委立場行動一致

對於鄒幸彤供稱只是和朋友「自己人」到場聚會，控方反駁稱，支聯會歷史悠久，鄒和其他常委的立場和行動是一致，尤其該集會首次被禁。前支聯會主席李卓人表明支聯會將前往維園，並公開呼籲和稱呼他人為「朋友」，沒指明是私人聚會。李卓人宣布集會開始，鄒亦在旁跟從李默哀和唱歌。

控方續稱，身為記者的何桂藍作供時忘記多項細節，故意迴避問題。當日何緊隨支聯會常委進場，她現身維園並非巧合，而是提早入場佔據球場，且兩群人衣著相似。何桂藍曾獻花及為蠟燭擋風防止熄滅，顯示她參與悼念集會反抗，她更於facebook帖文表達訴求。控方又指，集會受禁未有上訴，被告無權爭議《公安條例》和警方決定是不合比例。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻陳辭表示，不屬於支聯會的黎不能就集會上訴，法庭須考慮本案檢控和定罪是否合乎比例，而且黎智英留在噴水池點蠟燭只有15分鐘，沒進入維園。彭又反駁控方，稱支聯會成員等人自行到場不代表煽惑他人集結，認為控方犯邏輯謬誤。彭又稱，可預視的情况不等同煽惑，例如可預料不受歡迎的政客被擲蛋，但不能指控為煽惑。案件今續。

【案件編號：DCCC857-875/20 等】

相關字詞﹕何桂藍 鄒幸彤 黎智英 明知而參與未經批准集結 煽惑他人明知而非法參與未經批准集結 六四集會

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