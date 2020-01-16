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曾任逾130聆訊專家證人尋真相 盼阻悲劇重演

【明報專訊】現已退休的勞子僖曾為逾130宗聆訊擔任專家證人，案件資料堆滿家中4個檔案櫃，其中一宗是藝人張崇德及劉美娟就長子16年前出世後一天夭折的醫務聆訊，勞子僖擔任該聆訊的專家證人。

勞子僖說，專家證人酬勞不高，完全不能彌補花費的時間，不少同業亦怕得罪人不願意作證。他堅信死因庭能就病人的死給予合理解釋，可預防悲劇再現，作證是身為醫生對社會應負的責任。

批醫管局圖撇清院方責任

在本案死者梁金笑的死因聆訊中，多名伊院主診醫生作供時，勞子僖一直坐在旁聽席前排，不時抄摘筆記。他觀察後認為作供醫生態度「傲慢」，不斷描述事主的情况難以挽救，但他認為出錯不代表有意或有疏忽。他續稱，死因研訊並非要論對錯，但醫管局抱「永遠都唔認、黑都話係白」態度，試圖撇清責任，反而令庭上聚焦其過失。

家屬：局方「二次傷害」

他又形容是次死因涉及產婦過世，是其中一件令他最難過的案件。產婦離世令每年父親與孩子慶祝生日時，皆是母親的死忌，故他認為婦產科醫生責任重大，「好大程度影響咗一家嘅幸福」，須步步為營，否則令「喜事變咗件喪事」。

死者家屬昨透過香港社區組織協會去信醫管局，批評局方態度「防衛及對抗」，令家屬受「二次傷害」，亦予人企圖淡化事件，以圖避免法律責任之感。社協則冀局方成立委員會，討論死因庭陪審團提出的8項建議。

醫管局：跨部門研庭上建議

醫管局回覆查詢表示，會跨部門詳細研究庭上每一項建議，稱對事件難過，再向死者家屬致以深切慰問，並再表明事後已落實安排定期摸擬產後出血訓練、檢視臨牀指引等措施。

相關字詞﹕勞子僖 婦產科 專家證人 醫務聆訊 死因研訊

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