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死因庭上月裁產婦死於不幸 專家證人：醫護求其 喜事變喪事

【明報專訊】伊利沙伯醫院一名產婦羊水栓塞死亡，上月裁定死於不幸。香港婦產科學院事後發聲明，稱催產素及真空吸引術並非羊水栓塞成因。死者家屬方專家證人、婦產科名譽臨牀教授勞子僖回應，有大量文獻佐證，兩者增加羊水栓塞相對風險。曾在死因庭上狠批院方「無用個腦」斷症，勞子僖仍認為當時醫生「蠢多於一切」，醫護抱「求其、做咗喇」心態，未及時調整治療方法。他慨嘆婦產科責任重大，一念之間影響病人一家幸福，重申雖不能說事件中醫生疏忽，但籲同儕診症要步步為營，勿讓「喜事變喪事」。

明報記者 譚希琳

有28年產婦科專科資歷的勞子僖，2017年退休，現兼任港大及中大醫學院產婦科名譽臨牀教授。回看33歲死者梁金笑於5年前由入伊利沙伯醫院，至在深切治療部被宣布醫學上「徒勞無功」的36小時，勞子僖形容院方是「一子錯滿盤皆落索」，由「夾硬」為死者催生開始，至使用過量催產素及真空吸引術，引致羊水從宮頸血管的撕裂進入循環系統，導致羊水栓塞。

指與學院計算風險性質不同

學院：兩不矛盾需合併計算

香港婦產科學院早前表示，醫學上視引產、真空吸引助產等程序為「軟風險」，非直接引致羊水栓塞的成因。勞子僖解釋，學院所指的是「絕對風險」，因羊水栓塞本身發生機率微，故在接受助產程序的產婦中，出現羊水栓塞的風險亦低。他在庭上所指的是「相對風險」，即比較曾接受助產程序出現羊水栓塞，與沒接受助產程序而出現羊水栓塞的產婦人數。香港婦產科學院回應，絕對風險及相對風險彼此不矛盾，需合併兩者計算發病風險，並重申學院之前的聲明非就死因庭裁決作出回應，而是不少孕婦對催生及真空吸引術的安全存有疑問，故解釋剔除疑慮。

他將在庭上引用的文獻一一陳列桌前，解釋歐美各地均有計算各種助產程序的相對風險，強調並不是要求醫生「斬腳趾避沙蟲」，而是要避免「貿貿然」使用醫療介入；在有需要使用時，亦要將風險計算在內。

在死者開始接受催產素後6小時，一直未有醫生觀察她的狀况。勞子僖表示，不論治理死者的是護士或醫生，均對婦產科有一定專科知識，不明白為何死者宮縮過密，護士亦未有通知醫生檢查或調整劑量，批評事件中「所有人做嘢都感覺唔係好認真」，敷衍了事。

庭上亦爭議院方僅診斷事主產後大量出血，未能及早發現羊水栓塞。勞子僖曾狠批醫生「有用過個腦嘅話，診斷唔係咁難」，現在回想，是否言詞過重？他憶述當時醫管局代表律師問及院方「點解做唔到（斷症），咁我咪話冇用個腦囉」。他現時仍認為當時醫生「蠢多於一切」，亦在誤判後未再檢視診斷是否正確。

籲醫生以病人利益為中心

本港產婦的死亡率在過去20年維持0.5%的低水平。勞子僖認為，社會大眾甚至醫生亦可能不以為意，沒考慮產婦有可能死亡；家屬亦往往因產婦死亡罕見，難接受家人離世，令雙方對立更甚。他重申，事件中不能說醫生有疏忽，但可能「做得唔夠好」或欠謹慎，籲醫生多讀書，以病人利益為中心，同時「令病人了解到你係以佢作為中心去諗，出咗事，個病人唔會怨你」。

相關字詞﹕產婦 羊水栓塞 勞子禧 伊利沙伯醫院 專家 婦產科 死因研訊

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