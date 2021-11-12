官指警長無出示委任證 前區議員葉錦龍拒捕罪脫

未能證明扯下通知 刑毁罪脫

署理主任裁判官黃雅茵稱，受襲警長將流血及微絲血管爆裂「混為一談」，加上無人目擊他遭被告推跌，不接納其證供；控方無法證明該張通知遭被告扯下而破損，亦未能確定被告得悉警員正執行職務，故裁定兩罪罪名不成立。

現年34歲的葉錦龍得悉裁決後稱「多謝法官閣下」。他在庭外表示釋懷，稱「公道自在人心」，又稱案件纏繞兩年終結束，他稱「凡走過嘅路必有痕迹」，冀回復平淡生活，打算「同未婚妻食個tea（下午茶）先」。

官指警無權行使當時武力

就刑事毁壞一罪，黃官在裁決時表示，張貼該張封路通告的警員在案發時離開，不能確認在被告拉下通告前，該張通告完好無缺，或沒有被其他人破壞，認為控方無法證明被告拉下通知致其破損，故裁定該罪不成立。

黃官續稱，涉案警長51173歐志強身穿便衣，起初僅要求被告澄清為何情緒激動，及至合力捉住被告並將他180度轉向，扯向行人路時，亦未表明拘捕之意，認為警長並無權利行使當時的武力，被告掙扎亦不構成抗拒警務人員；被告掙扎時可能聽不到警長指使警員拘捕，致被告在抵抗沒有法定權利下行使的武力時，「意外撞到警長」，加上警長僅自稱警察，並無顯示委任證，故認為被告並無抗拒警員之意，裁定拒捕罪名亦不成立。

【案件編號：ESCC 2266/20】

（反修例風暴）