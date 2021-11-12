港聞

港聞二

官指警長無出示委任證 前區議員葉錦龍拒捕罪脫

【明報專訊】前中西區區議員葉錦龍被指前年9月1日，在西區警署對出扯脫一張「不得橫越」封路通告，以及與便衣警長推撞，被控刑事毁壞及拒捕兩罪，他早前否認兩罪，案件昨在九龍城裁判法院裁決。

未能證明扯下通知 刑毁罪脫

署理主任裁判官黃雅茵稱，受襲警長將流血及微絲血管爆裂「混為一談」，加上無人目擊他遭被告推跌，不接納其證供；控方無法證明該張通知遭被告扯下而破損，亦未能確定被告得悉警員正執行職務，故裁定兩罪罪名不成立。

現年34歲的葉錦龍得悉裁決後稱「多謝法官閣下」。他在庭外表示釋懷，稱「公道自在人心」，又稱案件纏繞兩年終結束，他稱「凡走過嘅路必有痕迹」，冀回復平淡生活，打算「同未婚妻食個tea（下午茶）先」。

官指警無權行使當時武力

就刑事毁壞一罪，黃官在裁決時表示，張貼該張封路通告的警員在案發時離開，不能確認在被告拉下通告前，該張通告完好無缺，或沒有被其他人破壞，認為控方無法證明被告拉下通知致其破損，故裁定該罪不成立。

黃官續稱，涉案警長51173歐志強身穿便衣，起初僅要求被告澄清為何情緒激動，及至合力捉住被告並將他180度轉向，扯向行人路時，亦未表明拘捕之意，認為警長並無權利行使當時的武力，被告掙扎亦不構成抗拒警務人員；被告掙扎時可能聽不到警長指使警員拘捕，致被告在抵抗沒有法定權利下行使的武力時，「意外撞到警長」，加上警長僅自稱警察，並無顯示委任證，故認為被告並無抗拒警員之意，裁定拒捕罪名亦不成立。

【案件編號：ESCC 2266/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕罪名不成立 西區警署 拒捕 刑事毀壞 中西區區議會 葉錦龍 反修例運動

上 / 下一篇新聞

科興申3歲可打 專家委會周一商 缺數據 小學校長料家長多觀望
科興申3歲可打 專家委會周一商 缺數據 小學校長料家長多觀望
第三針首天近1.7萬人接種 疫苗中心長龍
第三針首天近1.7萬人接種 疫苗中心長龍
兩機師病毒基因高度同源 不排除互傳
兩機師病毒基因高度同源 不排除互傳
第二代美國隊長煽動分裂囚5年9月 「情節嚴重」引唐英傑案量刑 官指喊口號20次「點解唔嚴重」
第二代美國隊長煽動分裂囚5年9月 「情節嚴重」引唐英傑案量刑 官指喊口號20次「點解唔嚴重」
戴大為：判刑過重 湯家驊：情節嚴重有基礎
戴大為：判刑過重 湯家驊：情節嚴重有基礎
求情稱曾無夢想 後受梁天琦啟發
求情稱曾無夢想 後受梁天琦啟發
兩青年襲警罪成囚10及11月 官：呼「幫手打狗」詆譭警員 加刑因素
兩青年襲警罪成囚10及11月 官：呼「幫手打狗」詆譭警員 加刑因素
中大衝突案法官收白色粉末信 警列刑恐
中大衝突案法官收白色粉末信 警列刑恐
死因庭上月裁產婦死於不幸 專家證人：醫護求其 喜事變喪事
死因庭上月裁產婦死於不幸 專家證人：醫護求其 喜事變喪事
曾任逾130聆訊專家證人尋真相 盼阻悲劇重演
曾任逾130聆訊專家證人尋真相 盼阻悲劇重演
六四集結案 控方指黎智英點蠟燭構成煽惑 辯方：點燭15分鐘 籲考慮檢控是否合比例
六四集結案 控方指黎智英點蠟燭構成煽惑 辯方：點燭15分鐘 籲考慮檢控是否合比例
教師基本法測試下周一報名 津小議會：合約教師亦應考
教師基本法測試下周一報名 津小議會：合約教師亦應考
馮檢基參選 不否認官方中間人游說 黃成智稱中聯辦兩問意向 參選非因獲邀
馮檢基參選 不否認官方中間人游說 黃成智稱中聯辦兩問意向 參選非因獲邀
參選工程界 挑戰盧偉國 無背景黃偉信去年稱淺黃
參選工程界 挑戰盧偉國 無背景黃偉信去年稱淺黃
大灣區GBA時政一周：全國首宗個人破產 觀察3年可免餘債
大灣區GBA時政一周：全國首宗個人破產 觀察3年可免餘債
大灣區GBA時政一周：蘇粵滬京——科創產業引擎
大灣區GBA時政一周：蘇粵滬京——科創產業引擎
灣區手記：種草、薅羊毛、歪歪滴艾斯 ／文：尚東美
灣區手記：種草、薅羊毛、歪歪滴艾斯 ／文：尚東美
公屋須輪5.9載 22年高 招國偉料明年中升至6.3年
公屋須輪5.9載 22年高 招國偉料明年中升至6.3年
貧窮報告未如昔分列政策影響 周永新批政府「自我感覺良好」
貧窮報告未如昔分列政策影響 周永新批政府「自我感覺良好」
調查：逾半人稱居民身分歧視普遍
調查：逾半人稱居民身分歧視普遍
兩店擅賣大閘蟹被控 10公斤銷毁
兩店擅賣大閘蟹被控 10公斤銷毁
內河船珠江口沉沒 膠粒漂港
內河船珠江口沉沒 膠粒漂港
尖東聖誕幕牆 播Disney+影片
尖東聖誕幕牆 播Disney+影片
機場周一起劃橙綠兩區 國際區人員禁進內地區 內地區人員「避免」進國際區
機場周一起劃橙綠兩區 國際區人員禁進內地區 內地區人員「避免」進國際區
疑員工欠債 HKTVmall被淋紅漆
疑員工欠債 HKTVmall被淋紅漆
聖若瑟英文中學中一生校內墮斃
聖若瑟英文中學中一生校內墮斃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】自稱「政壇綠葉王」 廖成利唱二創歌撐馮檢基參選
【Emily】自稱「政壇綠葉王」 廖成利唱二創歌撐馮檢基參選
【Emily】戰選委會界別照落區 黃梓謙孖譚志源派傳單
【Emily】戰選委會界別照落區 黃梓謙孖譚志源派傳單
【Emily】泛民總辭一周年 郭榮鏗寄語抱緊初心
【Emily】泛民總辭一周年 郭榮鏗寄語抱緊初心
【Emily】M+有連儂牆？
【Emily】M+有連儂牆？
【Emily】升港區主教 周守仁晉牧禮12．4堅道舉行
【Emily】升港區主教 周守仁晉牧禮12．4堅道舉行
【Emily】張建宗講talk授課 「新工作」獲批
【Emily】張建宗講talk授課 「新工作」獲批
【Emily】收集蠔殼 三跑築蠔礁
【Emily】收集蠔殼 三跑築蠔礁