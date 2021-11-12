兩青年襲警罪成囚10及11月 官：呼「幫手打狗」詆譭警員 加刑因素

案情指，首被告22歲大學生容俊熙拳打警員馮偉豪右前臂，並打向警員李詠超右側臉及咬胸口一下，致警員臉有紅印，乳頭附近裂傷，涉兩項襲警罪。次被告28歲工程師冼家權因案件於今年辭職，他涉揮拳打警員馮偉豪的右眼3下，致其右眼紅腫，鼻樑、顴骨等3處有血痕，涉及一項襲警罪。

彭官判刑時列出5個加刑因素，包括案發時社運處於高峰，案發地點一帶亦有示威，兩名被告結伴進入商場內的髮型屋更衣，有一定部署，並有約10人圍觀並叫囂、拍攝、干擾警員執法，甚至試圖搶走背囊證物，而兩人高呼「幫手打狗」，是煽動圍觀者阻止執法；案中亦有警員受傷。

考慮良好品格 各減一及兩月

彭官續稱，雖然無證據顯示首被告揮拳令警員馮偉豪受傷，但不能忽略他試圖協助次被告擺脫警員，考慮他有良好品格，仍處求學階段，犯案時年幼，心智不成熟，減刑兩個月，判囚10個月；考慮次被告過往有良好品格，工程師前景原本一片光明，減刑1個月，判囚11個月。

警未妥善保存證物 藏械脫罪

兩人原另各被控一項管有攻擊性武器罪，彭官早前以證物未有妥善封存，更有警員自行將懷疑汽油彈內的液體倒掉，加上未能確認警方檢取的背囊是否屬於被告，裁定該罪名不成立。

【案件編號：STCC 3772/19】

（反修例風暴）