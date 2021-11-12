戴大為：判刑過重 湯家驊：情節嚴重有基礎

戴大為：判辭沒提造成迫切威脅

戴大為稱，按《約翰內斯堡原則》，危害國家安全言論中，發言者必須有迫在眉睫的暴力意圖，且其暴力是極有可能發生，惟本案遠不及這些標準。法官在判辭中只提及馬俊文有意圖煽動分裂，但沒有提及會造成迫切威脅，更何况馬俊文發表言論時鮮有人理會，亦沒有證據顯示他會實踐其意圖或組織任何行動。

湯家驊：與唐英傑案差不多嚴重

戴續稱，嚴厲的判刑容易產生寒蟬效應，亦認為現時滿佈紅線，威脅本港言論自由。且《國安法》案件界線模糊，認為反對聲音會再被禁止，更指早前多個政治組織解散，或相繼有人退出組織正是一例。

資深大律師湯家驊則稱，本案被告犯案20次，與唐英傑案相比嚴重程度相差不遠，故認為本案被裁定「情節嚴重」是有基礎。被問到本案會否影響日後判刑的指標，湯稱自2019年暴力事件爆發起，「治亂世用重典」是無可厚非，上級法院曾提及在此動盪時期，判刑必須考慮「阻嚇性」，相信經過這兩宗《國安法》案件後，就「煽動他人分裂國家罪」，監禁6年至6年半的量刑起點「會維持一段時間」，直至上訴庭有機會再重新檢視。

不過案例會否影響言論自由，湯認為並非禁叫口號，而是禁以口號危害國家安全，稱「做到傷害國家嘅時候已經唔喺自由」。

（港區國安法）