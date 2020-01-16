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第二代美國隊長煽動分裂囚5年9月 「情節嚴重」引唐英傑案量刑 官指喊口號20次「點解唔嚴重」

【明報專訊】示威常客「第二代美國隊長」馬俊文，去年在20個場合中高呼「光時」和港獨口號，被裁定煽動他人分裂國家罪成，為第二宗《國安法》罪成案件，昨在區域法院判刑。國安法指定法官陳廣池表示，被告「開始時是個被煽動者，後來變本加厲，變成煽動者，以為政治使命是生命唯一選項」，認為被告無悔意，「一而再、再而三」犯案，又「貶損國安法」，「被煽動者難保不會成為下一個馬俊文」，認為情節嚴重，決定判處他監禁5年9個月。

辯方：唐騎車撞警 馬沒害他人

代表被告馬俊文（31歲）的資深大律師蔡維邦昨早求情時力陳，本案不屬於《國安法》21條中情節嚴重案件，毋須判處5年以上、10年以下徒刑，並引用首宗國安法罪成的唐英傑案，稱唐當時駕駛電單車衝擊警方防線，而馬俊文沒有危害他人，且多次被捕時表現合作。蔡維邦又稱被告「單人匹馬」宣示口號，沒有任何組織或實質意義，陳官質疑，「佢（唐英傑）一日咋喎，被告（馬俊文）20次，點解覺得佢唔係特別嚴重？」

官：被告自我感覺良好

得到現實得不到的滿足

陳官在判刑時引述心理報告稱，被告成長時對母親有敵意，造成內向、孤獨的性格。被告以往喜歡留在家中玩電腦遊戲及看動畫，惟受梁天琦「香港獨立」的主張打動，逐漸發展革命使命感。國安法生效後，被告繼續發表宣言及叫喊口號，坦承「美國隊長」的形象令他感欣慰及滿足，得到現實世界得不到的「醒目、正面的自我形象」，並由一名被煽動者成為煽動者，緊貼政治人物號召及吹噓。

列6「情節嚴重」原因：

再三犯案 貶國安法

陳官認為，本案屬情節嚴重案件，並逐一列出6項原因（見表），指被告毫無悔意，「一而再、再而三」犯案，更列出步驟，如在小學、中學及大學着手討論香港獨立，以煽動者身分推波助瀾；又「明目張膽」在公眾地方叫喊口號，並在社交平台呼籲他人參與集會活動。

陳官指出，煽動行為令被告自我感覺良好，惟其言行令一些不知就裏的被煽動者，煽動他人做激進行為，更指「被煽動者難保不會成為下一個馬俊文」；亦不同意辯方所言，被告是獨自行事，甚少有人留意，但同意被告未必能了解社會事件背後複雜的來龍去脈，依然一意孤行、煽動他人。

憂被煽動者成下一個被告

陳官又斥，被告大肆貶損國安法，例如聲稱國安法是假，並以「謬論」支持自己沒犯法。陳官又引述最近有人呼籲選舉投白票，其後真的有人以身試法。根據《國安法》21條，不論有否使用武力都可干犯分裂國家罪，重要的是被告有犯罪意圖及行為煽動他人分裂國家，而且被告不是一時衝動犯案，「以美國隊長2.0自居，得意之情溢於言表」。陳官最後引述唐英傑案，以6年監禁為本案的量刑起點，惟考慮辯方在審訊時幾乎沒有爭議控方案情，扣減3個月後，終判他5年9個月監禁。

控方開案陳辭指，被告去年8月15日至11月22日期間，在不同公開場合包括商場、政府總部、警署外，不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽惑他人分裂國家；其行為包括帶領市民高喊 「光時」、「香港獨立，唯一出路」、「香港人建國」等口號，以及展示「民族自強」、 「香港獨立」字眼的紙張。

【案件編號：DCCC122/21】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕法官陳廣池 馬俊文 第二代美國隊長 煽動他人分裂國家罪 港區國安法

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