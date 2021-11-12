兩機師病毒基因高度同源 不排除互傳

本港昨增3宗輸入確診，3人均接種兩針，包括一名菲律賓抵港外傭；另有少於5宗初步確診。衛生署表示，港大分析兩名機師的病毒樣本，證實屬Delta的AY.43亞系，兩人病毒基因排序十分相似，但非完全一致，結果顯示兩人於外地受感染。至於入院後驗出抗體的15歲女童，當局已列為輸入復陽個案。

呼吸系統科專科醫生梁子超相信，兩名機師於抵港第三日驗出陽性，病毒量上升的時間相近，未必是互相傳染，或在外國機場等有其他確診者出沒的地方受感染。

另外，衛生防護中心再發現多一宗「Delta」AY.4.2亞系（俗稱Delta plus）的個案，新增的56歲男患者（第12374宗）與首宗同類個案的62歲男子（第12357宗）同日乘BA027抵港，兩人座位相近，分別為2B和2E。

確診者出院隔離地點 改觀塘帝盛酒店

此外，政府早前更改確診者出院條件，要求出院後隔離14天，北大嶼山醫院香港感染控制中心（俗稱臨時醫院）本用作隔離，昨起改為觀塘帝盛酒店，衛生署正安排37名出院病人往酒店完成餘下隔離。據了解，政府起初未覓得地方安置出院病人，故先以臨時醫院處理，現覓得酒店便不再用該中心；有別於該中心一人一病房，酒店可一人一房，人手安排上較划算。

（新冠疫情）