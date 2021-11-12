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第三針首天近1.7萬人接種 疫苗中心長龍

【明報專訊】新冠疫苗第三針昨日開打，共16,825人接種，當中佔逾六成、10,489人選復必泰，近四成、6336人選科興。當中特首林鄭月娥、食物及衛生局長陳肇始及公務員事務局長聶德權均打了科興；兩名政府專家顧問選擇不同，港大專家袁國勇考慮以自己身體做實驗，接種科興「溝針」，中大專家許樹昌則計劃打復必泰。同時，第三針令接種中心再現人龍，部分中心有長者排隊取即日籌，有長者批評資訊不足。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，接種兩針科興的抗體水平跌得快，據港大研究，第三針改為復必泰，抗體水平高過三針科興，建議有關市民第三針打復必泰，但尊重個人選擇。

袁又稱，曾以皮裏注射方式打兩劑復必泰，中和抗體水平高達1.4萬，正考慮「溝針」以皮裏注射科興，但強調他是以自己做實驗。中大呼吸系統科講座教授許樹昌回覆本報，作為臨牀醫生，現仍會看症，會接種復必泰以維持高抗體水平。

私醫稱多人預約 有詢科興轉復必泰

曾稱抗體不是愈高愈巴閉的林鄭月娥昨早在到北角渣華道體育館的疫苗接種中心打科興，與她同場打科興的聶德權回應稱，兩款疫苗在預防重症和死亡風險的保護力相若，就個人而言「比較喜歡」滅活技術平台，故第三針很自然地接種同一平台。

家庭醫生林永和稱，未來約10天共有100人預約第三針科興，另有風濕病、癌症康復等查詢應否改打復必泰。提供科興的香港中華醫學會會董楊超發表示，昨預約爆滿。

排籌者批無職員解說 「頭兩針安排好啲」

提供復必泰的中山紀念公園體育館接種中心昨午約2時15分有近百人排隊，當中20多人等即日籌。70多歲黃女士昨午12時抵達，本以為「可以一直排隊排入去，點知來到原來（午休）暫停派籌，兩點半先再開始派」。她久站腳痛，一名職員給她膠椅子休息，她不滿政府發放資訊不夠仔細。69歲吳先生本預約昨午4時接種，他約2時見多人排隊便加入。他批評等候多時都無職員解說，「頭兩針安排好啲，今次都無人解釋嘅，唔知政府係咪使晒啲錢」。

另外，界限街體育館（一號及二號）社區疫苗接種中心昨上午約11時約有30人排隊。首兩針打科興、40多歲小學教師陳女士稱，剛有科興時便陪家人接種，當時未有復必泰供應，現決定「溝針」，「睇番政府建議，覺得會好啲」。她又說，聽過打科興或要半年後打第四針，「我費事煩」。首兩針打了復必泰的68歲葉先生則稱，三針也選復必泰，「點解唔打科興大家都心照」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕聶德權 陳肇始 林鄭月娥 袁國勇 科興 復必泰 第三針

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