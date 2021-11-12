科興申3歲可打 專家委會周一商 缺數據 小學校長料家長多觀望

明報記者

現時科興接種年齡下限18歲，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆向本報表示，新冠疫苗顧問專家委員會將於下周一開會，討論科興申請降低接種年齡至3至17歲。政府發言人回覆，政府10月中旬收到科興申請更改接種年齡至3歲或以上，將交予疫苗顧問專家委員會考慮及審批，並向食衛局長建議是否批准申請；現未收到復星藥業/德國藥廠BioNTech申請改疫苗適用年齡。

港大微生物學系講座教授袁國勇日前提出，本港應仿效以色列推「疫苗通行證」，上班、上學、到公共場所須打針或持病毒陰性證明。他昨日在商台《在晴朗的一天出發》被問若仿效以色列，本港降低接種年齡至小學時，學童是否要全面接種，袁回應「沒錯」。

袁國勇倡學童改大腿注射 減心肌炎風險

袁續稱，港府「做得未係咁好」是未安排打復必泰的12至17歲學童改為大腿注射，以減心肌炎機率。他說手臂近心臟，疫苗或會經過淋巴腺進入靜脈，對心臟構成影響，有關情况於老鼠實驗上證實；如改打大腿，經過多重淋巴結過濾，會較安全。

津貼小學議會主席胡艷芬預料，科興接種年齡放寬後，在本港未有相關年齡群組接種反應、副作用等數據下，學童家長或因而擔憂，保持觀望態度。去年爆疫以來，小學一直維持半天課，胡表示小學課程未如中學緊張，但期待下午復辦課外活動，「不過不是學校很想盡快全日復課就逼到學生打針，而是家長決定，作為校長是不會催逼家長做（為子女決定接種）」。

至於應否改以為注射大腿，減低副作用風險，她認為學界難評論，學校只能在政府專家決定後，代向家長發清晰資訊，以供參考及評估風險。

梁子超：可先12至17歲 逐步降

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，本港採取接種率達七成可全日復課、下午進行課外活動的措施，是鼓勵接種，但認為在清零狀態下不必要。他稱打針未能預防傳播，只可減慢爆發速度和預防重症，建議若專家通過3至17歲兒童可接種科興，當局可考慮逐步推行，先讓12至17歲學童接種，若進展順利，則可擴至3歲或以上。

教職員第三針享假 無針者月底一周一檢

教育局昨向全港學校發通告，所有在資助學校合資格的教職員，若已在9月30日或之前接種疫苗，由昨日起接種第三針的翌日，可享疫苗假期一天。11月25日起，所有未打針的教職員均須每周一檢。港大昨亦去信全體師生，由第二學期、即明年1月17日開始，所有進入校園的人須完成接種，否則每周自費檢測，只有持醫生證明不適合接種的人才獲豁免。

疫苗保障基金方面，截至10月23日，累計有66宗個案獲批賠償，較上月多20宗，暫沒有死亡個案獲賠。賠償總額累計達783萬元，比上月增加264萬元。

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（新冠疫情）