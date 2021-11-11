Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
大灣區
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2021年11月11日星期四
港聞二
計及福利派錢 貧窮人口減百萬 貧窮率23.6％新高 社福界指數字脫貧非實况
最窮觀塘區 政策介入後變最不窮
林鄭任內社福開支升 周永新：扶貧成效不彰
板間房戶：政府幾沒助改善生活 屢申津貼多被拒
「承諾」糾正換免起訴 競委：考慮真誠否
VIET SPA案 官令披露「高級警官」供辭
8．31太子站首暴動判刑 青年囚40月 求情稱因見人持槌而激動 官批破壞車站角色主動
兩少女貼文宣認刑毁 官：帶「成桶漿糊」伙他人作案
張劍虹保釋被拒頒判辭 律政司：可透過台蘋網危國安
夜歸女筲箕灣遭綁劫 鎅刀賊掠卡提走4萬
受傷野豬襲警 噬腿見骨 關注組：疑受驚發難 籲保持距離
車斗突開門 女乘客拋出馬路
地建龍頭護航 龍漢標對戰趙式浩 「徒弟」未獲石禮謙提名 趙：一直有溝通
教界3人混戰 教聯朱國強挺教師宣誓
馮檢基出戰九西 潘焯鴻轉戰港島東
李家超讚立會有效率 判斷參選資格「簡單清晰」
平民屋宇申重建 消息：不借公屋 10億津貼大坑西居民租屋
長者難搵租盤 老住戶：不是用錢可解決
研究：月均7童確診糖尿 長大患脂肪肝風險或增
丟家當案事前沒貼告示 康署認大半無家者不在
Lunch哥認IFC示威犯聚 官斥為訴求不理防疫
脫口罩與巴士客爭執 前區議員否認3罪
酒吧齟齬 兩青年店外遭扑頭
大灣區GBA專題：毋須通關 開北向通帳戶無難度
大灣區GBA專題：建行（亞洲）：開戶數目符預期
大灣區GBA專題：廣東研派消費券寬買節能車限制振經濟
尊子漫畫
【Emily】話選委冇電話冇電郵 「點搵到佢？」 提名唔夠 娥姐哭求大哥大幫手
【Emily】田北辰諷非建制派 「不過喺建制插多支旗」
【Emily】退出自由黨 趙式浩：地建界冀有更持平代表
【Emily】陳曼琪提名譚香文捱批 盧文端：佢無錯
【Emily】話監獄人人被迫撞衫 李嘉達難忘那年尷尬
【Emily】首屆亞洲醫健論壇11．24舉行 岳少講到十四五
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
計及福利派錢 貧窮人口減百萬 貧窮率23.6％新高 社福界指數字脫貧非實况
最窮觀塘區 政策介入後變最不窮
林鄭任內社福開支升 周永新：扶貧成效不彰
板間房戶：政府幾沒助改善生活 屢申津貼多被拒
「承諾」糾正換免起訴 競委：考慮真誠否
VIET SPA案 官令披露「高級警官」供辭
8．31太子站首暴動判刑 青年囚40月 求情稱因見人持槌而激動 官批破壞車站角色主動
兩少女貼文宣認刑毁 官：帶「成桶漿糊」伙他人作案
張劍虹保釋被拒頒判辭 律政司：可透過台蘋網危國安
夜歸女筲箕灣遭綁劫 鎅刀賊掠卡提走4萬
受傷野豬襲警 噬腿見骨 關注組：疑受驚發難 籲保持距離
車斗突開門 女乘客拋出馬路
地建龍頭護航 龍漢標對戰趙式浩 「徒弟」未獲石禮謙提名 趙：一直有溝通
教界3人混戰 教聯朱國強挺教師宣誓
馮檢基出戰九西 潘焯鴻轉戰港島東
李家超讚立會有效率 判斷參選資格「簡單清晰」
平民屋宇申重建 消息：不借公屋 10億津貼大坑西居民租屋
長者難搵租盤 老住戶：不是用錢可解決
研究：月均7童確診糖尿 長大患脂肪肝風險或增
丟家當案事前沒貼告示 康署認大半無家者不在
Lunch哥認IFC示威犯聚 官斥為訴求不理防疫
脫口罩與巴士客爭執 前區議員否認3罪
酒吧齟齬 兩青年店外遭扑頭
大灣區GBA專題：毋須通關 開北向通帳戶無難度
大灣區GBA專題：建行（亞洲）：開戶數目符預期
大灣區GBA專題：廣東研派消費券寬買節能車限制振經濟
尊子漫畫
【Emily】話選委冇電話冇電郵 「點搵到佢？」 提名唔夠 娥姐哭求大哥大幫手
【Emily】田北辰諷非建制派 「不過喺建制插多支旗」
【Emily】退出自由黨 趙式浩：地建界冀有更持平代表
【Emily】陳曼琪提名譚香文捱批 盧文端：佢無錯
【Emily】話監獄人人被迫撞衫 李嘉達難忘那年尷尬
【Emily】首屆亞洲醫健論壇11．24舉行 岳少講到十四五
計及福利派錢 貧窮人口減百萬 貧窮率23.6％新高 社福界指數字脫貧非實况
最窮觀塘區 政策介入後變最不窮
林鄭任內社福開支升 周永新：扶貧成效不彰
板間房戶：政府幾沒助改善生活 屢申津貼多被拒
「承諾」糾正換免起訴 競委：考慮真誠否
VIET SPA案 官令披露「高級警官」供辭
8．31太子站首暴動判刑 青年囚40月 求情稱因見人持槌而激動 官批破壞車站角色主動
兩少女貼文宣認刑毁 官：帶「成桶漿糊」伙他人作案
張劍虹保釋被拒頒判辭 律政司：可透過台蘋網危國安
夜歸女筲箕灣遭綁劫 鎅刀賊掠卡提走4萬
受傷野豬襲警 噬腿見骨 關注組：疑受驚發難 籲保持距離
車斗突開門 女乘客拋出馬路
地建龍頭護航 龍漢標對戰趙式浩 「徒弟」未獲石禮謙提名 趙：一直有溝通
教界3人混戰 教聯朱國強挺教師宣誓
馮檢基出戰九西 潘焯鴻轉戰港島東
李家超讚立會有效率 判斷參選資格「簡單清晰」
平民屋宇申重建 消息：不借公屋 10億津貼大坑西居民租屋
長者難搵租盤 老住戶：不是用錢可解決
研究：月均7童確診糖尿 長大患脂肪肝風險或增
丟家當案事前沒貼告示 康署認大半無家者不在
Lunch哥認IFC示威犯聚 官斥為訴求不理防疫
脫口罩與巴士客爭執 前區議員否認3罪
酒吧齟齬 兩青年店外遭扑頭
大灣區GBA專題：毋須通關 開北向通帳戶無難度
大灣區GBA專題：建行（亞洲）：開戶數目符預期
大灣區GBA專題：廣東研派消費券寬買節能車限制振經濟
【Emily】話選委冇電話冇電郵 「點搵到佢？」 提名唔夠 娥姐哭求大哥大幫手
【Emily】田北辰諷非建制派 「不過喺建制插多支旗」
【Emily】退出自由黨 趙式浩：地建界冀有更持平代表
【Emily】陳曼琪提名譚香文捱批 盧文端：佢無錯
【Emily】話監獄人人被迫撞衫 李嘉達難忘那年尷尬
【Emily】首屆亞洲醫健論壇11．24舉行 岳少講到十四五
prev
next