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大灣區GBA專題：廣東研派消費券寬買節能車限制振經濟

【明報專訊】為促進消費，廣東省政府網站前日（9日）公布《關於促進城市消費的若干政策措施》（見表），其中提到將視情况在全省發放消費券，以及逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制。

鼓勵零售旅遊業發優惠券

文件指出，鼓勵商貿、文化、旅遊相關企業與金融機搆、支付機搆合作發放消費券，以二維碼、小程序、App、單張等形式匯集消費優惠券、促銷活動信息，在機場、車站、碼頭、口岸、高速公路收費站或服務區等地方宣傳派發。此外，還將繪製多語言電子旅遊消費地圖，標註零售、餐飲、娛樂、離境退稅等各類消費門店和地標、商圈、商業街，在省市各級文旅、商務官方網站、微信公號持續發布。

新政策提出擴大汽車消費，特別是要大力推廣節能車、新能源車使用，今明兩年廣州的節能車（非充電式混合動力汽車）增量指標增至8萬個，深圳進一步放寬新能源車（包括充電式混合動力汽車、純電動汽車及燃料電池汽車）指標申請條件，取消社保條件等限制。同時，還要完善汽車銷售網點佈局，鼓勵新能源汽車、高端進口汽車網點進入核心商圈，引導汽車生產經營企業下沉至縣域等三線、四線城市市場。加快建構城鄉一體化的汽車銷售和售後服務網絡，探索汽車超市、線上購車模式，拓展維修、改裝市場，培育汽車後市場消費。

另外，政府又鼓勵汽車服務商與經銷商合作，積極探索住行一體化消費模式，打造集餐飲、購物、住宿、休閒、文旅等延伸服務為一體的汽車驛站，培育汽車文旅消費。

打造驛站 培育汽車文旅消費

《羊城晚報》報道，廣州和深圳先後自2012年中和2014年底開始實施汽車限購政策，每12個月增量指標限額分別為12萬個和10萬個。近兩年廣州多次推出額外增加增量指標措施，有業內人士表示，本次粵A牌節能車指標增加，有望提升潛在消費者的購車需求，有利於提振汽車市場消費，但對應的停車、充電等配套設施也應進一步完善。有網民表示，現時廣州塞車情况已十分嚴重，擔心放寬上牌指標限制會「塞上加塞」。

明報記者

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