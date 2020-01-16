大灣區GBA專題：建行（亞洲）：開戶數目符預期

人幣產品 內地收益率勝香港

肖靜表示，「跨境理財通」推出近一個月，南北向通開戶人數各佔一半，開戶數字符合預期，她又料中港兩地通關後，理財通開戶數字將會有上升趨勢。

至於投資產品方面，建行的北向通產品數量比南向通稍多，她認為主要與市場的投資收益率有關，香港居民對人民幣資產配置需求上升，而人民幣產品在香港的收益率為百分之二至三，境內則更高，因此北向通產品吸引香港居民投資。肖靜表示，在法規下，只有內地職員方可在內地向香港居民推銷，同時不可以視像等遙距方式作推銷，因此現階段會優化手機銀行系統，清楚列明產品基本條款及資料。

港人愛固定收益產品 內地富豪較接受高風險

產品方面，建行北向通有過百隻公募基金及20多隻理財產品，肖靜表示留意到香港居民尤其喜歡固定收益理財產品，其特點是在固定時間可提供收益，雖然收益浮動但不會有大太波動，回報亦高於本地人民幣定存。「南向通方面，由於法規要求內地投資者的個人資產高於200萬元人民幣，因此高資產客戶對高風險投資產品的接受度較高，而北向通投資者多為中產階層，較多頻繁往來中港兩地，會對境內人民幣資產穩定性有渴求。目前理財通產品為中低風險，對南向通投資者來說，投資回報與內地投資產品的回報接近，因此踴躍度未算太高，相反，北向通投資者會更為活躍。」

對銀行業盈利增長影響正面

展望未來，肖靜續稱，跨境理財通是整個大灣區金融市場互聯互通一個重要的舉措，未來必定對銀行業的盈利增長有正面影響，透過理財通可以增加香港及內地居民的投資渠道，配置資產更多元化。