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港聞二

大灣區GBA專題：毋須通關 開北向通帳戶無難度

【明報專訊】「跨境理財通」於上月中正式推出，有助解決不少香港投資者因為中港兩地未通關，而未能前往內地開立投資戶口的問題。事實上，現時要在香港開戶及買入北向通產品並非遙不可及，本港至少有3家銀行可以開設相關帳戶及投資。此外，不少人會認為北向通產品回報不及市面上的投資理財產品吸引，但事實上，部分北向通產品回報高於本港人民幣定存，看好人幣前景及有意分散投資風險的人士可留意。

中銀：提供逾百種中低風險產品

中銀香港（2388）是其中一家可在本港開設北向通投資戶口的銀行。中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文接受本報專訪時表示，市民主要有兩個途徑開戶：第一，若已於內地設有I類或II類銀行帳戶的市民，可將帳戶設定為投資專戶，再綁定香港專戶，過程毋須見證，足不出「港」開戶。陳文引述金管局的數據，指多年以來中港兩地人頻繁接觸，估計有逾百萬港人在大灣區設有I類或II類銀行戶口，因此過去數周，有不少人以上述方法開戶。惟要留意，由於須綁定內地網絡銀行，因此現時內地手機號碼必須能正常使用，若因疫情而未繳交內地電話費的人就要留意。

只可用戶口新資金買賣

若在內地沒有銀行帳戶，亦可透過大灣區「開戶易」，在香港開設內地中國銀行的II類帳戶以便投資，但要符合中銀香港的兩個指定條件，第一，在香港開設的戶口需持有一年以上，同時金融資產（包括存款、股票等）超過50萬港元，或每月收入超過2萬港元；第二，在國家規定下，每日匯款金額不超過1萬元人民幣，每年累計資金不可超過20萬元人民幣，故投資者短期內不能用盡北向通100萬元人民幣的投資者個人額度。至於手機號碼方面，以大灣區「開戶易」開通的II類帳戶則可使用香港號碼。

陳文提醒，北向通屬「閉環」操作及專款專用，即必須以香港專用帳戶匯款至內地指定投資帳戶，資金只可用作投資北向通產品，不可用於其他渠道，如轉至網絡錢包、繳費等。同樣，當投資者獲利及贖回時，資金只可傳入香港專用戶口。另外，投資者必須以新資金來買賣，假設投資者在跨境理財通推出前，於內地指定的投資戶口有10萬元人民幣，該款項不可用作買賣北向通產品，投資者必須重新將資金由香港專用帳戶匯款至內地指定投資帳戶，才可投資買賣。

客戶小試牛刀 測試投資是否暢順

數據顯示，不少市民對內地投資產品很有興趣，截至今年8月底，香港居民持有8500億元人民幣存款，比去年同期增加25%。另以中銀香港個人客戶人民幣相關的交易包括投資及保險等，其交易量按年大增50%，反映不少人看好人民幣前景及有意尋找相關投資題材。陳文續稱，北向通是一個很好的機會，容許香港市民身在香港，已可購買國內在岸市場的理財金融產品。產品方面，中銀北向通提供逾100種中低風險理財產品，部分產品的投資周期可選3個月、6個月及12個月，如同定期存款；而投資金額最低至100元人民幣。「近兩周看到不少客戶小試牛刀，以低投資金額買入產品，以測試投資是否暢順。」

投資內容方面，主要是綜合型投資工具，類似香港基金，同時會顯示年化投資回報率，陳文指留意到一年期、半年期產品，比起在香港做同年期人民幣定存略高，當然風險與收益成正比，中風險產品回報高於低風險產品，可作為分散風險的另一途徑。據金管局早前數據，跨境理財通推出兩星期，南北向通已有超過4000個帳戶，中銀香港南北向通市佔率約六成，反應熱烈。

明報記者 黃清瑤

相關字詞﹕建設銀行 中銀香港 跨境理財通 大灣區

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