Lunch哥認IFC示威犯聚 官斥為訴求不理防疫

案情指出，去年4月28日傍晚網民發起「和你Sing」示威活動，6名警員在IFC附近候命。他們經對講機知悉有逾20人在IFC的1樓中庭聚集，亦有警員透過網上新聞直播，看見被告李國永（19歲）與十數人在場唱歌、喊口號等。警方隨即到場拉起封鎖線，限他們5分鐘內離開，但被告在內6人沒遵從，遂票控他們違反4人限聚令。

求情稱自閉過度活躍 易受影響

辯方求情稱，被告案發時只有17歲，現為中學文憑試重讀生，並呈上3份醫療報告指出，被告患有過度活躍症、自閉症及讀寫障礙，容易受他人影響，父母承諾加強監管、輔導被告。辯方又稱，案發時限聚令為新推出法例，被告未能掌握新例要求，而當時他們已收拾物品結束示威活動，只是仍在現場傾談沒離開，並承諾不會再犯。

由於李另否認各一項組織及參與受禁群眾聚集的票控，並分別排期明年1月24日和2月10日開審，裁判官下令本案押後至兩案審結再判刑，其間先索取感化令報告及社會服務令報告，准以2000元保釋。

【案件編號：ESFS 27、500002/20 & ESS 7063/21】