丟家當案事前沒貼告示 康署認大半無家者不在

9名申索人除劉嘉曦外，其餘8人陳大發、陳志榮、趙金興、吳隨有、周雄光、阮少碧、熊達富、陳少堅由社協幹事吳衛東及陳仲賢代表出庭。

稱因配合警方 已給20分鐘執拾

通州街公園經理王先利供稱，康文署每季會在公園做一次約2至3小時的大型清潔行動，事前會張貼告示，「街友會執起物品畀我哋清潔」，警方會在場維持秩序。前年12月21日下午3時許展開的聯合行動，因須配合警方行動故未有事先張貼告示，不過由勸喻至正式清場相隔20至30分鐘，最終才將12桶無人認領物品搬到公園內的壁球場後方。

代表申索方的陳仲賢關注行動當天與平日在通州街公園露宿的無家者情况，王稱平日有65至70名露宿者，介乎50至60歲，晚上時段最多人在場，行動當天約20人在場，陳問是否「代表40至50人並不在場」，王稱「可以咁講」，但被問到在場的人是否少於不在場的人，王卻稱「我諗一半一半啦」，另稱署方會透過在場街友通知不在場的人。

供辭「清場」庭上指「清潔」 謂手民誤

經理的書面供辭提到當天是「清場行動」，陳質疑是「清潔」抑或「清場」，王稱「都係聯合行動」，申索者劉嘉曦當庭指「作為街友，『清場』同『清潔』爭好遠！」追問為何用『清場』二字，王解釋「可能係手民之誤，我哋當日主要做清潔行動」。

劉指出，王理應知悉無家者中有輪椅或行動不便者，要在場20人通知不在場的40多人「有無能力」？王稱此為最可行方法，署方職員亦樂意為有需要者提供協助，即遭劉質疑「大部分人唔在場點向職員提出（要求協助）？」王說壁球場有當值職員及護衛，劉稱「當日我有提出要協助，但佢唔幫我喎！」王稱記憶中無收到劉求助。

【案件編號：SCTC 12525-30、12532、20434-35、37602/20、19149/21】