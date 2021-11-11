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港聞二

研究：月均7童確診糖尿 長大患脂肪肝風險或增

【明報專訊】本港約有70萬名糖尿病患者，近年更有年輕化趨勢，本港平均每月有7名兒童確診糖尿病。兒童糖尿協會發現本港一型或二型糖尿病兒童確診人數持續上升，協會研究亦發現，一型糖尿病患者長大後患脂肪肝的風險可能增加。

兒童糖尿協會2016年開始，從醫管局轄下的12個兒科部門取得數據，建立《香港兒童糖尿病紀錄冊》。協會過去5年曾發表兩份報告，發現本港一型或二型糖尿病兒童確診人數持續上升，當中在2008年至2017年，共有391名兒童確診二型糖尿病，發病率較10年前增加一倍。

病徵尿頻夜尿體重減 醫生籲家長留意

兒童專科醫生張璧濤指出，全球過去10年的二型糖尿病確診數字急劇上升，但本港一型糖尿病的發病率仍比其他地區低。張表示，糖尿病病徵包括尿頻、夜尿、體重減輕等，但這些都是小孩較易見到徵狀，故提醒家長多加留意子女身體狀况。

另外，為了解一型糖尿病與脂肪肝發病率的關係，協會與尚至醫療集團今年8月中旬至9月中旬研究，分別為32名成人和28名18歲以下的青少年做脂肪肝掃描，發現年輕一型糖尿病患者患脂肪肝的機率顯著較低，只有3.6%，成年患者則有15.6%有脂肪肝。兒童專科醫生周中武表示，脂肪肝患者「無樣睇」，稱一型糖尿病患者長大後患脂肪肝的風險可能增加。

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