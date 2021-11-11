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平民屋宇申重建 消息：不借公屋 10億津貼大坑西居民租屋

【明報專訊】城規會預料下月審批由「平民屋宇有限公司」提交的石硤尾大坑西邨重建方案，但大坑西邨居民權益關注組上月調查顯示，逾九成居民不滿遷置安排，要求政府借出公屋協助遷置。消息人士昨表示，平民屋宇會預留逾10億元提供特惠津貼，其中3人家庭可獲70萬元，而即使租戶擁有物業，亦有可能符合回遷資格。消息又稱，如租戶未能租住私樓，平民屋宇或協助他們租住酒店或申請過渡房屋，但強調借出公屋「不是可探討的方向」。

平民屋宇上月就重建項目發出資料概覽，提到回遷的租戶須已登記核實及載列於租約附表、以大坑西邨的單位為唯一居所、沒享用公營房屋福利及在香港沒擁有住宅物業；合資格租戶可獲發特惠租金及搬遷津貼，如退回單位，則可獲一筆過按特惠租金津貼為基礎計算的津貼。

搬遷需租屋5年計 1人戶獲54萬

消息表示，合資格租戶如按人數劃分，1人家庭可獲約54萬元特惠租金津貼，2人家庭獲60萬元，3人家庭獲70萬元，4人及5人家庭分別獲約81萬元及近100萬元，初步預料分兩次發放；搬遷津貼則分別在遷出及回遷時發放，每筆約2萬元。據了解，平民屋宇正與當局研究在重建後讓回遷住戶「可租可買」單位。

平民屋宇早前表示，如項目獲城規會批准，居民明年起可遷離，最快可於2027年回遷。以3人家庭為例，假設搬出至回遷需時5年，租戶在重建期間，每月可獲約1.16萬元特惠租金津貼。消息人士稱，按照鄰近地區私人市場租金水平，相信有關津貼再加上住戶現時付出的租金，足以讓租戶租住非唐樓私人單位。

未能租住私樓 助租酒店房過渡屋

消息又稱，如租戶未能在私人市場覓得單位，後備方案包括協助租戶租酒店房，及申請入住過渡房屋。至於對租戶的資產要求，消息表示，平民屋宇傾向從寬處理，舉例稱如長者僅出租另一物業、靠相關租金養老，或符合回遷資格。

平民屋宇近月完成核實租戶資料，消息人士透露，約600多戶完全符合回遷資格，佔全部租戶一半，其餘或未更新戶口資料，例如子女結婚搬出後未有取消戶口、女婿或媳婦搬入後未將名字加入租約，預料更新後完全不符合資格的租戶「很少」；但核實時亦發現有租戶分租單位，有關租戶料不獲發特惠津貼。

大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍表示，該邨居民早年不能申請公屋，即使近年可申請，亦是「高不成低不就」，超出公屋的入息及資產限額，但亦不能負擔居屋及私樓。她說，居民均希望啟動重建，即使政府不借出公屋安置，平民屋宇及市建局亦要與居民溝通及爭取共識，批評現時只是單方面發放資訊。

相關字詞﹕舊區重建 大坑西邨關注組 市建局 平民屋宇 大坑西邨重建 大坑西邨

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