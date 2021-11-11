港聞

港聞二

李家超讚立會有效率 判斷參選資格「簡單清晰」

【明報專訊】立法會選舉提名期明日結束，身兼資格審查委員會主席的政務司長李家超早前表示，資審會將於提名期結束後展開審查工作，結果會在本月26日或之前公布。李家超昨日於港台節目《盤點政策》訪問中，形容判斷參選人資格的標準「簡單清晰」，法例亦列出負面清單，指明不符合真誠擁護《基本法》、效忠特區的行為，如公然要求外國制裁香港；不尊重《憲法》、《基本法》及《港區國安法》；發起制憲及公投，形容此等行為屬「破壞行政主導、國家的根本制度」。

李家超表示，資審會可以從參選人過往的言行及文章等，判斷其是否符合資格；若對結果不確定，可以尋求港區國安委的意見，交由他們決定，國安委或考慮要求警務處國安處審查，「很多人是假意、偽裝的，花言巧語說效忠基本法」。他表示修訂選舉制度，目的是針對2019年及以前的情况，盼日後議會具建設性，「不是令特區政府成為跛腳鴨」。

指近半年有別以往「破壞年代」

民主派議員去年總辭後，立法會審議法案的速度加快。李家超表示，過去半年立法會與政府有共同意願為香港做事，議員審議認真、有效率，有別於以往「破壞的年代」、「癱瘓議會」，以及「令一國兩制成功盡量打折扣」的年代。李家超舉例，過往一年立法會完成審議46條草案，比以往平均20條多出超過一倍。

（立法會選舉）

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