馮檢基出戰九西 潘焯鴻轉戰港島東

馮檢基的職業報稱「自媒體總監」，他今日舉行記者會交代。馮早前回覆本報查詢時，對參選一直不置可否，指自己忙於處理網台業務，未思考參選一事；他前日仍回應稱「never say never」（永不說不）。馮檢基對上一次參選為2018九龍西補選，被建制派陳凱欣擊敗。他近月開辦了網台「UP media」，並刻意「做頭髮」改變髮型。九龍西其他參選人包括民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣。

民主思路再多一人夠票 陳進雄選九東

民主思路再有成員取得足夠選委提名，累計兩名成員已報名。民主思路陳進雄昨報名出戰九龍東，共取得10名選委提名，透露逾半是昨日取得。他稱智庫的規模較小，不是太多人認識，令爭取提名變得困難。智庫擬派4人出選，陳稱未報名的成員仍在爭取提名。民主思路成員姚潔凝回覆稱仍在努力，會堅持地區直選。九龍東參選人包括工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽。

累計4人出選 港島東競爭最劇

另外，原擬出戰九龍西的潘焯鴻，昨日轉區報名參選港島東。他稱爭取提名的時間太短，「好像我被人玩弄，我到處見他們（選委），但我去到（他們）就說沒有空，令我不夠時間做足夠的事」，最終獲全國政協常委胡定旭提名及協助才成功「入閘」。至於政治取向，潘焯鴻說從沒形容自己屬「非建制派」，認為籠統地以民主派或建制派區分已「過時」，形容自己「較特立獨行」。潘焯鴻沒有申報政治聯繫。港島東其他參選人包括工聯會吳秋北、新民黨廖添誠及民建聯梁熙。

（立法會選舉）