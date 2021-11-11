教界3人混戰 教聯朱國強挺教師宣誓

林、丁均沒正面回應是否支持教師宣誓，丁健華說「若需要這樣做（宣誓），任何一個行業都須遵守」。

丁健華反對殺校 林日豐：應免一刀切

學童人口下跌令部分學校收生不足，或面臨「殺校」，3名參選人昨均提及有關問題。林日豐呼籲政府與學界商討，協助學校應對殺校危機，又指當局要避免一刀切縮班殺校。朱國強承諾如果當選，會全力跟進學界縮班殺校問題。丁健華以「零殺校，保教席，尊重教師」作為競選口號，指縮班殺校令教席大減，影響教育質素。

近年教育局強調加強國民教育，林日豐說回歸以來當局一直倡議有關教育，相信每個國家都希望其國民愛國家及身邊的人，教育工作者應盡其職責，讓學生多認識香港、國家及全球。丁健華說有教師反映當局推行國安教育太急，認為應有序推行相關教育，減輕教師壓力。

教育界議席過去一直為教協囊中物，惟教協現已解散。被問到如何評估勝算時，朱國強稱自己從事教育20多年，積極參與業界活動，常接觸教師，現職亦是前線校長，認為自己有優勢。

（立法會選舉）