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地建龍頭護航 龍漢標對戰趙式浩 「徒弟」未獲石禮謙提名 趙：一直有溝通

【明報專訊】立法會選舉提名期進入最後兩天，昨日共18人報名，累計有139人。相隔4屆，地產及建造界議席將再現競爭，地產建設商會秘書長龍漢標昨在現任議員石禮謙陪同下報名參選。政府提出要告別劏房，龍漢標說業界會盡量配合提供優質房屋，但「做得幾多視乎有幾多地」；他又不認同地產商聲音會被邊緣化。石禮謙「徒弟」、卓能集團執董趙式浩昨亦報名該界別，他稱未獲石的提名，但自己一直與對方溝通，形容石是「業界好尊敬的前輩」。

石：不參選畀機會新人

2000年起出任地產及建造界議員的石禮謙日前表示不競逐連任，他昨稱這是與家人商討後決定，盼將機會交予新人，「中聯辦無找我，我亦無找過他們」。龍漢標昨報名時，獲石禮謙、信和置業主席黄志祥、地產建設商會會長簡基富（Kerr Keith Graham）等人到場支持。龍稱除了地產界，他亦獲建造商會及機電工程商協會成員的提名。

龍：盡量配合收地建屋

趙：須與社會協商

對於政府主動收回土地，龍漢標說，若政策能為香港提供更多土地，解決長期而來的房屋居住問題，業界會盡量配合，認為毋須對相關政策感擔心。他又說，地產佔香港本地生產總值（GDP）很大份額，不認為地產商聲音會被邊緣化。

趙式浩昨亦報名出選地產及建造界。原屬自由黨的趙以獨立身分參選，他昨報名時稱「書面上得到自由黨的支持」，並獲多個地產商及建造商提名，惟他報名後便退出自由黨。他認為地產商與市民非對立，但很多人對房地產業有誤解，他盼成為業界與市民的溝通橋樑。他又說發展工廈、填海及北部都會區計劃都可解決本港住屋問題，又認為政府收地時須與社會協商。

醫療衛生界方面，獲護士協會支持、報稱獨立的何崇漢昨報名參選，令界別至少4人混戰。對於是否贊成醫護人員須宣誓，自稱走中間路線的他說：「只要大家做好愛國愛港、守法，究竟（醫護）須否宣誓交由有關方面處理。」他說，相信其政綱可紓緩醫療人手不足問題，又稱獲很多醫衛界人士支持，對今次選舉很有信心。該界別其他參選者包括民建聯陳永光、龐愛蘭及林哲玄。

其他功能組別方面，鄉議局副主席莫錦貴昨日參選鄉議局界別，挑戰競逐連任的鄉議局主席劉業強；測量師姚逸明則報名商界（第一），與現任議員、經民聯林健鋒角逐議席。

陳曼琪盧維思戰選委界

昨日再多兩人報名選委會界別，分別是港區全國人大代表陳曼琪及投資推廣署前署長盧維思（Mike Rowse）。陳曼琪政綱包括捍衛憲法權威、國家安全及發展利益，亦希望完成《基本法》23條立法。盧維思2019年曾參與反修例遊行，他昨稱參選是要避免重犯類似《逃犯條例》修例事件的錯誤。截至昨日，選委會界別共48人報名，詳情可見選委會網站。

明報記者

（立法會選舉）

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