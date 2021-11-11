車斗突開門 女乘客拋出馬路

據悉涉事密斗貨車由兩男兩女租用，運載一批裝飾物料往場地準備工作，連司機一車5人，兩男坐在駕駛室，兩女則坐於車斗裏，其中受傷的45歲姓羅女子坐在左邊座位。

司機事後報警 停兩公里外

事發於昨晨9時許，密斗貨車由紅磡康莊道一處右彎轉落漆咸道北，坐於車斗左邊座位的女乘客被拋出車外，墮地受傷，途經市民發現，初時以為女子遭車撞倒，於是報警。貨車司機得悉事件後亦有報警。

因在快速路段，貨車需駛至兩公里外土瓜灣九龍城道停下。救護員趕至現場，女傷者頭、手及腳受傷，仍然清醒，包紮後送往伊利沙伯醫院醫治。

警方到場調查，姓林51歲貨車男司機在場協助，初步相信涉事左邊乘客位車門沒關好，門鎖初步檢查沒有問題，車斗座位並無設置安全帶，當駛過彎位時車門突打開，引致意外，事後貨車被拖走詳細檢驗。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，現時貨車車斗可加裝座位，並無規定一定要加裝安全帶。但根據運輸署《貨車及特別用途車輛安裝安全帶技術備忘錄》列明，明年4月1日或之後首次登記之貨車、特別用途車輛，及已登記的車輛，在提出更改座位數目的申請，包括「超額載客許可證」申請時，加建的乘客艙或改裝駕駛艙司機位後的乘客座位，均須按要求加裝座位的安全帶固定點和安全帶。