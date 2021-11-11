受傷野豬襲警 噬腿見骨 關注組：疑受驚發難 籲保持距離

野豬傷人後 高處失足墮斃

事發於前晚8時許，警方接報天后廟道42號發現一隻受傷野豬，遂通知漁農自然護理署職員一同前往處理，在飛龍台停車場附近發現該野豬。警員持盾戒備，惟捕捉時野豬疑因傷受驚過度，突然撲向一名男警，噬咬男警身體多處，男警躲避不及受傷。

男警右小腿內側嚴重受傷，一度血流不止，傷口長達6吋，深可見骨，其右臀部亦被咬到，混亂期間更跌傷腰部。救護員到場處理男警傷口，將他送住瑪麗醫院治理，現時仍在留院，情况穩定，據悉需要做手術。野豬襲擊男警後，失足從10米高處墮斃。

罕有主動攻擊 除非受挑釁

香港野豬關注組幹事Roni表示，野豬一般不會主動攻擊，除非受到挑釁、威嚇等，相信今次事件因野豬已受傷，本身已十分驚慌，遇到捕捉更加激發其自衛本能，撞向警員並咬噬他。Roni建議市民如遇到野豬，盡量與野豬保持距離，靜待漁護署等有經驗人員到場，利用麻醉槍等較溫和工具捕捉野豬，並將牠送離現場或返回郊野。近年野豬走入市區情况趨普遍，Roni稱因市民經常入侵牠們郊野棲息地，亦有不少市民愛餵飼野豬，導致牠們不時跑到市區覓食，呼籲市民切勿餵飼。

前線警：盡量驅趕 拿盾自衛

有前線警員稱，一般遇到野豬會先通知漁護署，大原則是「盡量唔畀佢傷害生命財產」，驅趕其遠離市民，如不驅趕，野豬或會在鬧市搗亂，會視乎自己能力處理，持盾到場是為了保護自己。

漁護署回覆稱，前晚約9時半收到警方通知，職員到場後嘗試評估野豬傷勢時，野豬衝向署方職員及警員並試圖逃離現場，其間一名警員受傷。署方職員及後在附近行人路發現一頭懷疑從高處墮下、失去活動能力的野豬，其後由獸醫證實死亡。該野豬為成年雄性，體重約100公斤。

漁護署提醒市民，遇到野豬時應保持鎮定及盡量保持距離，署方會人道處理個別可能對公衆構成危險的野豬；署方稱正檢討現行管理策略成效，並正考慮採取更嚴厲的措施，管理在市區或民居附近出沒的野豬。

據漁護署數字，今年首8個月接獲728宗野豬出沒或滋擾報告，9宗為傷人報告，較去年全年接獲的3宗傷人報告增加兩倍。