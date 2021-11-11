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夜歸女筲箕灣遭綁劫 鎅刀賊掠卡提走4萬

【明報專訊】一名夜歸女子昨日凌晨3時回筲箕灣愛東邨住所時，遭鎅刀賊攔途截劫，賊人劫去100元後，再綑綁事主取走其提款卡，逼令她講出密碼後逃去。事主其後掙脫返家，發現戶口失去4萬元存款，於是到警署報警。警方正追緝一名中年男子。

愛東邨外 被膠紙綁在遊樂設施

遇劫28歲女事主姓蘇，任職保險業。昨日凌晨3時許，女事主回家途中經過筲箕灣愛東邨愛平樓對開，遭一名持鎅刀賊人指嚇，賊人發覺她身上只有100元現金後，取去事主提款卡，逼令她講出密碼，並用膠紙將事主的手綁在遊樂設施，聲稱提款後返回替她鬆綁，其後事主久未見賊人折返，遂自行鬆綁及回家，稍後查看銀行戶口，發現失去4萬元。至早上7時許，女事主到筲箕灣報案中心報警。

警方接報到場，事主沒有受傷。案件列行劫，交由東區警區重案組跟進。警方正追緝一名年約35至40歲男子，身高約1.7米，中等身材，短黑髮，案發時身穿深色上衣、戴眼鏡及帽。

愛東邨居民甄小姐表示擔心自身安全，會選擇行經人流較多地方。居民鄭小姐說，自己搬到愛東邨大半年，鮮見有陌生人出入，她認為劫案「好難避免」，「咁咪畀（財物）佢囉，條命緊要啲」，自己會避免到人少的地方。

另一居民施小姐表示，如遇到陌生人會「行遠啲」、會留意有沒有尾隨自己，夜間出入亦會找人陪同。

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