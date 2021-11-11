張劍虹保釋被拒頒判辭 律政司：可透過台蘋網危國安

申請方：張職責非編輯或出版

港區國安法指定法官李素蘭在判辭引述申請方及律政司陳辭。申請方稱，控方指控是基於張劍虹的職位，惟沒有指控表明他以個人身分或其他身分參與串謀、與外國有任何連繫、或有任何主動角色及連繫危害國安；亦沒有指控或證據表明，張劍虹發表任何政治議程或危害國家安全材料。

申請方續指張劍虹的工作職責是公司規劃及業運等，而非編輯或出版；更重要的是，《蘋果日報》及《壹週刊》已永久停刊，張亦已請辭，難以透過壹傳媒或《蘋果日報》實施危害國安行為。

律政司一方回應稱，張劍虹與壹傳媒的台灣分公司有緊密連繫，負責管理當地業務，現時仍任職董事，可監察及管理壹傳媒在台灣業務及平台，而壹傳媒在台資產達1.41億元，遂認為張可以暗地進行危害國安的行為。

律政司：串謀者不需親自參與計劃

律政司重申，串謀者不需要親自參與計劃，如張劍虹作為壹傳媒高層，可以授權、指導及監察《蘋果日報》出版的文章及網上發布的片段，不必在平台親自發表文章；且張劍虹被捕後，美國及其他政治組織迅速譴責，反映他與外國團體有密切聯繫。

李官表示，根據黎智英的案例，所有保釋申請需考慮未來的風險，且法庭要預測和評估所有可用證據。李官考慮了張劍虹的背景、組織、人際網絡及財務狀况等，不認為他獲得保釋後不會危及國家安全，故拒絕其保釋申請。

【案件編號：HCCP 418/21】

（港區國安法）