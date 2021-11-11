兩少女貼文宣認刑毁 官：帶「成桶漿糊」伙他人作案

辯方求情稱，兩名現年16歲的女被告為同校學生，案發時僅14歲，心智不成熟及判斷力低，惟二人過往品格良好，相信經社工輔導逾一年後已重回正軌，重犯機率低，望法庭考慮事件沒造成永久損壞、手法和平等。

裁判官稱本案有一定嚴重性，惟不會忽略二人年紀最輕，或容易受人唆擺犯案，會先索取感化、社會服務令、更生中心、教導所及青少年罪犯評估專案小組報告後再判刑。

據認罪兩名女被告所同意的案情，去年2月24日下午5時許，警方接報到葵涌邨商業中心一天橋外，見到一批人正在欄杆及牆上張貼寫上「光復香港」等政治字句的海報。其中吳姓被告被截停時，手上持有3張與牆上相同的海報；在旁的鄧姓被告手持紅色水桶、油漆刷及白膠漿，事件招致房屋署逾2000元清潔費。

另兩人未備妥答辯 其餘否認控罪

另外，同案其餘13名被告，除學生林慧淇（19歲）及教師李重熙（31歲）未準備好答辯外，分別否認刑事損壞及作為交替控罪的管有物品意圖損壞財產罪，案件押後至12月29日作審前覆核及答辯。

【案件編號：WKCC 2800/21】

（反修例風暴）