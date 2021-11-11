港聞

港聞二

兩少女貼文宣認刑毁 官：帶「成桶漿糊」伙他人作案

【明報專訊】15名男女包括一名教師，涉於去年2月在葵涌「連儂牆」張貼文宣，被控刑事損壞等罪，案中兩名最年輕、案發時14歲的女學生昨日在西九龍裁判法院承認一項刑事損壞罪。裁判官香淑嫻指出，海報內容具煽動性及多樣化，兩名被告帶同「成桶漿糊」等伙同他人作案，早有預謀，下令將兩人還押至12月1日判刑，其間索取一系列報告。

辯方求情稱，兩名現年16歲的女被告為同校學生，案發時僅14歲，心智不成熟及判斷力低，惟二人過往品格良好，相信經社工輔導逾一年後已重回正軌，重犯機率低，望法庭考慮事件沒造成永久損壞、手法和平等。

裁判官稱本案有一定嚴重性，惟不會忽略二人年紀最輕，或容易受人唆擺犯案，會先索取感化、社會服務令、更生中心、教導所及青少年罪犯評估專案小組報告後再判刑。

據認罪兩名女被告所同意的案情，去年2月24日下午5時許，警方接報到葵涌邨商業中心一天橋外，見到一批人正在欄杆及牆上張貼寫上「光復香港」等政治字句的海報。其中吳姓被告被截停時，手上持有3張與牆上相同的海報；在旁的鄧姓被告手持紅色水桶、油漆刷及白膠漿，事件招致房屋署逾2000元清潔費。

另兩人未備妥答辯 其餘否認控罪

另外，同案其餘13名被告，除學生林慧淇（19歲）及教師李重熙（31歲）未準備好答辯外，分別否認刑事損壞及作為交替控罪的管有物品意圖損壞財產罪，案件押後至12月29日作審前覆核及答辯。

【案件編號：WKCC 2800/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 刑事毀壞 連儂牆 反修例運動

上 / 下一篇新聞

計及福利派錢 貧窮人口減百萬 貧窮率23.6％新高 社福界指數字脫貧非實况
計及福利派錢 貧窮人口減百萬 貧窮率23.6％新高 社福界指數字脫貧非實况
最窮觀塘區 政策介入後變最不窮
最窮觀塘區 政策介入後變最不窮
林鄭任內社福開支升 周永新：扶貧成效不彰
林鄭任內社福開支升 周永新：扶貧成效不彰
板間房戶：政府幾沒助改善生活 屢申津貼多被拒
板間房戶：政府幾沒助改善生活 屢申津貼多被拒
「承諾」糾正換免起訴 競委：考慮真誠否
「承諾」糾正換免起訴 競委：考慮真誠否
VIET SPA案 官令披露「高級警官」供辭
VIET SPA案 官令披露「高級警官」供辭
8．31太子站首暴動判刑 青年囚40月 求情稱因見人持槌而激動 官批破壞車站角色主動
8．31太子站首暴動判刑 青年囚40月 求情稱因見人持槌而激動 官批破壞車站角色主動
張劍虹保釋被拒頒判辭 律政司：可透過台蘋網危國安
張劍虹保釋被拒頒判辭 律政司：可透過台蘋網危國安
夜歸女筲箕灣遭綁劫 鎅刀賊掠卡提走4萬
夜歸女筲箕灣遭綁劫 鎅刀賊掠卡提走4萬
受傷野豬襲警 噬腿見骨 關注組：疑受驚發難 籲保持距離
受傷野豬襲警 噬腿見骨 關注組：疑受驚發難 籲保持距離
車斗突開門 女乘客拋出馬路
車斗突開門 女乘客拋出馬路
地建龍頭護航 龍漢標對戰趙式浩 「徒弟」未獲石禮謙提名 趙：一直有溝通
地建龍頭護航 龍漢標對戰趙式浩 「徒弟」未獲石禮謙提名 趙：一直有溝通
教界3人混戰 教聯朱國強挺教師宣誓
教界3人混戰 教聯朱國強挺教師宣誓
馮檢基出戰九西 潘焯鴻轉戰港島東
馮檢基出戰九西 潘焯鴻轉戰港島東
李家超讚立會有效率 判斷參選資格「簡單清晰」
李家超讚立會有效率 判斷參選資格「簡單清晰」
平民屋宇申重建 消息：不借公屋 10億津貼大坑西居民租屋
平民屋宇申重建 消息：不借公屋 10億津貼大坑西居民租屋
長者難搵租盤 老住戶：不是用錢可解決
長者難搵租盤 老住戶：不是用錢可解決
研究：月均7童確診糖尿 長大患脂肪肝風險或增
研究：月均7童確診糖尿 長大患脂肪肝風險或增
丟家當案事前沒貼告示 康署認大半無家者不在
丟家當案事前沒貼告示 康署認大半無家者不在
Lunch哥認IFC示威犯聚 官斥為訴求不理防疫
Lunch哥認IFC示威犯聚 官斥為訴求不理防疫
脫口罩與巴士客爭執 前區議員否認3罪
脫口罩與巴士客爭執 前區議員否認3罪
酒吧齟齬 兩青年店外遭扑頭
酒吧齟齬 兩青年店外遭扑頭
大灣區GBA專題：毋須通關 開北向通帳戶無難度
大灣區GBA專題：毋須通關 開北向通帳戶無難度
大灣區GBA專題：建行（亞洲）：開戶數目符預期
大灣區GBA專題：建行（亞洲）：開戶數目符預期
大灣區GBA專題：廣東研派消費券寬買節能車限制振經濟
大灣區GBA專題：廣東研派消費券寬買節能車限制振經濟
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話選委冇電話冇電郵 「點搵到佢？」 提名唔夠 娥姐哭求大哥大幫手
【Emily】話選委冇電話冇電郵 「點搵到佢？」 提名唔夠 娥姐哭求大哥大幫手
【Emily】田北辰諷非建制派 「不過喺建制插多支旗」
【Emily】田北辰諷非建制派 「不過喺建制插多支旗」
【Emily】退出自由黨 趙式浩：地建界冀有更持平代表
【Emily】退出自由黨 趙式浩：地建界冀有更持平代表
【Emily】陳曼琪提名譚香文捱批 盧文端：佢無錯
【Emily】陳曼琪提名譚香文捱批 盧文端：佢無錯
【Emily】話監獄人人被迫撞衫 李嘉達難忘那年尷尬
【Emily】話監獄人人被迫撞衫 李嘉達難忘那年尷尬
【Emily】首屆亞洲醫健論壇11．24舉行 岳少講到十四五
【Emily】首屆亞洲醫健論壇11．24舉行 岳少講到十四五