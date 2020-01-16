港聞

港聞二

8．31太子站首暴動判刑 青年囚40月 求情稱因見人持槌而激動 官批破壞車站角色主動

【明報專訊】前年8．31港鐵太子站衝突有多人被捕，一名現年22歲演藝學院男學生昨日在區域法院承認兩項暴動罪，並在求情時稱明白身處現場會助長他人犯案，只因見有人推撞記者及手持槌子、鎅刀而情緒激動。法官姚勳智判刑時指斥，被告與示威者在車站肆意破壞，漠視法紀，且挑釁和指罵乘客，角色主動及屬前線示威者，判囚3年4個月，為首宗太子站事件涉暴動案的判刑個案。

明報記者

被告溫嘉霖承認前年8月31日在港鐵旺角站及太子站參與暴動，他另被控的刑事損壞、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊共3罪，則獲准存檔法庭。

控方案情指出，警方反對民陣當日的集會遊行，晚上約百名示威者在旺角堵路。至10時半，有蒙面者衝進旺角站大堂，以槌等武器損毁售票機等；此時被告與其他示威者一同破壞控制室外的設施，包括有人用雨傘刺戳控制室的防盜眼，其間被告站在旁邊。警方到場後，被告與示威者衝入開往太子的列車，有示威者阻礙車門關閉及與乘客爭執，又向一名男乘客Y叫罵，片段可見Y遭人掌摑。

案發19歲 演藝生對父母自責

當列車抵達太子站，被告與示威者在月台，近距離挑釁指罵Y和另一男乘客X，X在車廂內遭箍頸受襲致刮傷。被告曾用拐杖不停敲打地面，以粗言穢語命令X及Y離開車廂。港鐵評估後稱，旺角站和太子站損毁涉款共約110萬元。被告同年11月被捕，住所被搜出他案發時穿的黑衣。

辯方求情時稱，被告為人孝順，見到不公事會挺身而出；案發時只有19歲的被告沒動手傷人，但因見有人推撞記者及手持槌、鎅刀而情緒激動；被告現已深感悔意，並向受影響公眾致歉。

辯方又指被告醉心戲劇及創立劇社，形容戲劇是其第二人生，他念文憑後獲演藝學院錄取圓夢，惟僅讀一年便因本案休學，或未能完成學業，建立的會付諸流水。被告亦在求情信中稱，對本案刻骨銘心，對於父母要為他憂心感到自責，失去學業已是最大懲罰，希望法庭輕判。

警：太子站事件拘69人 8人被控

姚官聽畢求情後判處被告入獄40個月，並寄語「知道你本性相當好，對演藝有抱負」，囑咐他好好反省，將來回饋社會，並稱「好多人關心你」，數名親友聞判後痛哭拭淚。

警方回覆查詢表示，截至今年8月太子站事件共69人被捕，連同上述被告，8人被控暴動等罪。

【案件編號：DCCC 737/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 演藝學院 太子站 831事件 反修例運動

上 / 下一篇新聞

計及福利派錢 貧窮人口減百萬 貧窮率23.6％新高 社福界指數字脫貧非實况
計及福利派錢 貧窮人口減百萬 貧窮率23.6％新高 社福界指數字脫貧非實况
最窮觀塘區 政策介入後變最不窮
最窮觀塘區 政策介入後變最不窮
林鄭任內社福開支升 周永新：扶貧成效不彰
林鄭任內社福開支升 周永新：扶貧成效不彰
板間房戶：政府幾沒助改善生活 屢申津貼多被拒
板間房戶：政府幾沒助改善生活 屢申津貼多被拒
「承諾」糾正換免起訴 競委：考慮真誠否
「承諾」糾正換免起訴 競委：考慮真誠否
VIET SPA案 官令披露「高級警官」供辭
VIET SPA案 官令披露「高級警官」供辭
兩少女貼文宣認刑毁 官：帶「成桶漿糊」伙他人作案
兩少女貼文宣認刑毁 官：帶「成桶漿糊」伙他人作案
張劍虹保釋被拒頒判辭 律政司：可透過台蘋網危國安
張劍虹保釋被拒頒判辭 律政司：可透過台蘋網危國安
夜歸女筲箕灣遭綁劫 鎅刀賊掠卡提走4萬
夜歸女筲箕灣遭綁劫 鎅刀賊掠卡提走4萬
受傷野豬襲警 噬腿見骨 關注組：疑受驚發難 籲保持距離
受傷野豬襲警 噬腿見骨 關注組：疑受驚發難 籲保持距離
車斗突開門 女乘客拋出馬路
車斗突開門 女乘客拋出馬路
地建龍頭護航 龍漢標對戰趙式浩 「徒弟」未獲石禮謙提名 趙：一直有溝通
地建龍頭護航 龍漢標對戰趙式浩 「徒弟」未獲石禮謙提名 趙：一直有溝通
教界3人混戰 教聯朱國強挺教師宣誓
教界3人混戰 教聯朱國強挺教師宣誓
馮檢基出戰九西 潘焯鴻轉戰港島東
馮檢基出戰九西 潘焯鴻轉戰港島東
李家超讚立會有效率 判斷參選資格「簡單清晰」
李家超讚立會有效率 判斷參選資格「簡單清晰」
平民屋宇申重建 消息：不借公屋 10億津貼大坑西居民租屋
平民屋宇申重建 消息：不借公屋 10億津貼大坑西居民租屋
長者難搵租盤 老住戶：不是用錢可解決
長者難搵租盤 老住戶：不是用錢可解決
研究：月均7童確診糖尿 長大患脂肪肝風險或增
研究：月均7童確診糖尿 長大患脂肪肝風險或增
丟家當案事前沒貼告示 康署認大半無家者不在
丟家當案事前沒貼告示 康署認大半無家者不在
Lunch哥認IFC示威犯聚 官斥為訴求不理防疫
Lunch哥認IFC示威犯聚 官斥為訴求不理防疫
脫口罩與巴士客爭執 前區議員否認3罪
脫口罩與巴士客爭執 前區議員否認3罪
酒吧齟齬 兩青年店外遭扑頭
酒吧齟齬 兩青年店外遭扑頭
大灣區GBA專題：毋須通關 開北向通帳戶無難度
大灣區GBA專題：毋須通關 開北向通帳戶無難度
大灣區GBA專題：建行（亞洲）：開戶數目符預期
大灣區GBA專題：建行（亞洲）：開戶數目符預期
大灣區GBA專題：廣東研派消費券寬買節能車限制振經濟
大灣區GBA專題：廣東研派消費券寬買節能車限制振經濟
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話選委冇電話冇電郵 「點搵到佢？」 提名唔夠 娥姐哭求大哥大幫手
【Emily】話選委冇電話冇電郵 「點搵到佢？」 提名唔夠 娥姐哭求大哥大幫手
【Emily】田北辰諷非建制派 「不過喺建制插多支旗」
【Emily】田北辰諷非建制派 「不過喺建制插多支旗」
【Emily】退出自由黨 趙式浩：地建界冀有更持平代表
【Emily】退出自由黨 趙式浩：地建界冀有更持平代表
【Emily】陳曼琪提名譚香文捱批 盧文端：佢無錯
【Emily】陳曼琪提名譚香文捱批 盧文端：佢無錯
【Emily】話監獄人人被迫撞衫 李嘉達難忘那年尷尬
【Emily】話監獄人人被迫撞衫 李嘉達難忘那年尷尬
【Emily】首屆亞洲醫健論壇11．24舉行 岳少講到十四五
【Emily】首屆亞洲醫健論壇11．24舉行 岳少講到十四五