8．31太子站首暴動判刑 青年囚40月 求情稱因見人持槌而激動 官批破壞車站角色主動

明報記者

被告溫嘉霖承認前年8月31日在港鐵旺角站及太子站參與暴動，他另被控的刑事損壞、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊共3罪，則獲准存檔法庭。

控方案情指出，警方反對民陣當日的集會遊行，晚上約百名示威者在旺角堵路。至10時半，有蒙面者衝進旺角站大堂，以槌等武器損毁售票機等；此時被告與其他示威者一同破壞控制室外的設施，包括有人用雨傘刺戳控制室的防盜眼，其間被告站在旁邊。警方到場後，被告與示威者衝入開往太子的列車，有示威者阻礙車門關閉及與乘客爭執，又向一名男乘客Y叫罵，片段可見Y遭人掌摑。

案發19歲 演藝生對父母自責

當列車抵達太子站，被告與示威者在月台，近距離挑釁指罵Y和另一男乘客X，X在車廂內遭箍頸受襲致刮傷。被告曾用拐杖不停敲打地面，以粗言穢語命令X及Y離開車廂。港鐵評估後稱，旺角站和太子站損毁涉款共約110萬元。被告同年11月被捕，住所被搜出他案發時穿的黑衣。

辯方求情時稱，被告為人孝順，見到不公事會挺身而出；案發時只有19歲的被告沒動手傷人，但因見有人推撞記者及手持槌、鎅刀而情緒激動；被告現已深感悔意，並向受影響公眾致歉。

辯方又指被告醉心戲劇及創立劇社，形容戲劇是其第二人生，他念文憑後獲演藝學院錄取圓夢，惟僅讀一年便因本案休學，或未能完成學業，建立的會付諸流水。被告亦在求情信中稱，對本案刻骨銘心，對於父母要為他憂心感到自責，失去學業已是最大懲罰，希望法庭輕判。

警：太子站事件拘69人 8人被控

姚官聽畢求情後判處被告入獄40個月，並寄語「知道你本性相當好，對演藝有抱負」，囑咐他好好反省，將來回饋社會，並稱「好多人關心你」，數名親友聞判後痛哭拭淚。

警方回覆查詢表示，截至今年8月太子站事件共69人被捕，連同上述被告，8人被控暴動等罪。

【案件編號：DCCC 737/20】

（反修例風暴）