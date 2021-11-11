港聞

港聞一

林鄭任內社福開支升 周永新：扶貧成效不彰

【明報專訊】回顧特首林鄭月娥政府的扶貧成效，港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為，本屆政府任內社會福利開支大增，推出的扶貧措施雖有少許幫助，包括放寬在職家庭津貼的申請資產上限、將合併長者生活津貼及高額長者生活津貼，但認為僅屬「小修小補」的改善措施，未見林太有重大扶貧政策，滅貧成效仍不理想。

稱「小修小補」 沒重大扶貧政策

倡提高最低工資 針對在職貧窮

本屆政府的社會福利經常開支預算由2017/18年度的653億元，增至2021/22年度約1057億元，升幅62%。林鄭月娥自2017年上任，政策介入前貧窮率由2017年20.1%持續上升至2020年23.6%，創2009年以來新高；同期恆常及非恆常現金、須經濟審查的非現金福利政策介入後貧窮率則由9.8%減至7.9%。

周永新認為，政府扶貧力度仍然不足，認為最新貧窮數字也未能完全反映社會實况，未來應再循多方面加強扶貧措施，包括提高最低工資水平並研究是否改為一年一檢；也要針對解決在職貧窮問題，包括改善工作配對、教育、工作培訓等。

黃洪：貧窮非僅冷冰冰數字

中大社工系副教授黃洪認為，本屆政府長生津及職津等政策，雖然對扶貧有幫助，但仍未能解決長者貧窮及在職貧窮，實際上許多長者生活仍捉襟見肘、在職貧窮仍持續惡化。他強調，貧窮不單是冷冰冰的數字，「是一種匱乏狀况」，但政府仍然僅以數字量化、看待貧窮，期望政府不要覺得是次貧窮數字表面有改善而感覺良好。

相關字詞﹕黃洪 林鄭月娥 周永新

上 / 下一篇新聞

計及福利派錢 貧窮人口減百萬 貧窮率23.6％新高 社福界指數字脫貧非實况
計及福利派錢 貧窮人口減百萬 貧窮率23.6％新高 社福界指數字脫貧非實况
最窮觀塘區 政策介入後變最不窮
最窮觀塘區 政策介入後變最不窮
板間房戶：政府幾沒助改善生活 屢申津貼多被拒
板間房戶：政府幾沒助改善生活 屢申津貼多被拒
「承諾」糾正換免起訴 競委：考慮真誠否
「承諾」糾正換免起訴 競委：考慮真誠否
VIET SPA案 官令披露「高級警官」供辭
VIET SPA案 官令披露「高級警官」供辭
8．31太子站首暴動判刑 青年囚40月 求情稱因見人持槌而激動 官批破壞車站角色主動
8．31太子站首暴動判刑 青年囚40月 求情稱因見人持槌而激動 官批破壞車站角色主動
兩少女貼文宣認刑毁 官：帶「成桶漿糊」伙他人作案
兩少女貼文宣認刑毁 官：帶「成桶漿糊」伙他人作案
張劍虹保釋被拒頒判辭 律政司：可透過台蘋網危國安
張劍虹保釋被拒頒判辭 律政司：可透過台蘋網危國安
夜歸女筲箕灣遭綁劫 鎅刀賊掠卡提走4萬
夜歸女筲箕灣遭綁劫 鎅刀賊掠卡提走4萬
受傷野豬襲警 噬腿見骨 關注組：疑受驚發難 籲保持距離
受傷野豬襲警 噬腿見骨 關注組：疑受驚發難 籲保持距離
車斗突開門 女乘客拋出馬路
車斗突開門 女乘客拋出馬路
地建龍頭護航 龍漢標對戰趙式浩 「徒弟」未獲石禮謙提名 趙：一直有溝通
地建龍頭護航 龍漢標對戰趙式浩 「徒弟」未獲石禮謙提名 趙：一直有溝通
教界3人混戰 教聯朱國強挺教師宣誓
教界3人混戰 教聯朱國強挺教師宣誓
馮檢基出戰九西 潘焯鴻轉戰港島東
馮檢基出戰九西 潘焯鴻轉戰港島東
李家超讚立會有效率 判斷參選資格「簡單清晰」
李家超讚立會有效率 判斷參選資格「簡單清晰」
平民屋宇申重建 消息：不借公屋 10億津貼大坑西居民租屋
平民屋宇申重建 消息：不借公屋 10億津貼大坑西居民租屋
長者難搵租盤 老住戶：不是用錢可解決
長者難搵租盤 老住戶：不是用錢可解決
研究：月均7童確診糖尿 長大患脂肪肝風險或增
研究：月均7童確診糖尿 長大患脂肪肝風險或增
丟家當案事前沒貼告示 康署認大半無家者不在
丟家當案事前沒貼告示 康署認大半無家者不在
Lunch哥認IFC示威犯聚 官斥為訴求不理防疫
Lunch哥認IFC示威犯聚 官斥為訴求不理防疫
脫口罩與巴士客爭執 前區議員否認3罪
脫口罩與巴士客爭執 前區議員否認3罪
酒吧齟齬 兩青年店外遭扑頭
酒吧齟齬 兩青年店外遭扑頭
大灣區GBA專題：毋須通關 開北向通帳戶無難度
大灣區GBA專題：毋須通關 開北向通帳戶無難度
大灣區GBA專題：建行（亞洲）：開戶數目符預期
大灣區GBA專題：建行（亞洲）：開戶數目符預期
大灣區GBA專題：廣東研派消費券寬買節能車限制振經濟
大灣區GBA專題：廣東研派消費券寬買節能車限制振經濟
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話選委冇電話冇電郵 「點搵到佢？」 提名唔夠 娥姐哭求大哥大幫手
【Emily】話選委冇電話冇電郵 「點搵到佢？」 提名唔夠 娥姐哭求大哥大幫手
【Emily】田北辰諷非建制派 「不過喺建制插多支旗」
【Emily】田北辰諷非建制派 「不過喺建制插多支旗」
【Emily】退出自由黨 趙式浩：地建界冀有更持平代表
【Emily】退出自由黨 趙式浩：地建界冀有更持平代表
【Emily】陳曼琪提名譚香文捱批 盧文端：佢無錯
【Emily】陳曼琪提名譚香文捱批 盧文端：佢無錯
【Emily】話監獄人人被迫撞衫 李嘉達難忘那年尷尬
【Emily】話監獄人人被迫撞衫 李嘉達難忘那年尷尬
【Emily】首屆亞洲醫健論壇11．24舉行 岳少講到十四五
【Emily】首屆亞洲醫健論壇11．24舉行 岳少講到十四五