林鄭任內社福開支升 周永新：扶貧成效不彰

稱「小修小補」 沒重大扶貧政策

倡提高最低工資 針對在職貧窮

本屆政府的社會福利經常開支預算由2017/18年度的653億元，增至2021/22年度約1057億元，升幅62%。林鄭月娥自2017年上任，政策介入前貧窮率由2017年20.1%持續上升至2020年23.6%，創2009年以來新高；同期恆常及非恆常現金、須經濟審查的非現金福利政策介入後貧窮率則由9.8%減至7.9%。

周永新認為，政府扶貧力度仍然不足，認為最新貧窮數字也未能完全反映社會實况，未來應再循多方面加強扶貧措施，包括提高最低工資水平並研究是否改為一年一檢；也要針對解決在職貧窮問題，包括改善工作配對、教育、工作培訓等。

黃洪：貧窮非僅冷冰冰數字

中大社工系副教授黃洪認為，本屆政府長生津及職津等政策，雖然對扶貧有幫助，但仍未能解決長者貧窮及在職貧窮，實際上許多長者生活仍捉襟見肘、在職貧窮仍持續惡化。他強調，貧窮不單是冷冰冰的數字，「是一種匱乏狀况」，但政府仍然僅以數字量化、看待貧窮，期望政府不要覺得是次貧窮數字表面有改善而感覺良好。