最窮觀塘區 政策介入後變最不窮

報告稱受惠扶貧措施比例較高

政策介入前貧窮率首3位分別是觀塘（28.8%）、葵青（27.5%）、黃大仙（27.1%）；政策介入後的貧窮率，上述3區分別減至5.5%、5.5%及7.1%，首3位則是灣仔（10.9%）、油尖旺（10.7%）及大埔（10.2%）。報告解釋，過往觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門及元朗貧窮情况較差，貧窮住戶受惠於政府扶貧助弱措施比例較其他區高，故計及恆常現金、非恆常現金及須經濟審查非現金福利後，7區貧窮率下降幅度非常明顯，甚至低於整體貧窮率7.9%。政策介入前住戶收入較高的地區如灣仔及中西區，政策介入前貧窮率和社會福利涵蓋比率較低，故政策介入後貧窮改善幅度較小。

報告又強調，若集中上述7區政策介入前的社會經濟特徵，可了解到較原來的貧窮形態，這些地區的非綜援在職及失業貧窮人口比例普遍較高，反映就業一直較遜色；而單親住戶比例及兒童貧窮率較高，顯示撫養負擔大亦是其本來貧窮風險較高的相關因素。