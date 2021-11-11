最窮觀塘區 政策介入後變最不窮

【明報專訊】根據《2020年香港貧窮情况報告》，去年觀塘區在政策介入前貧窮率再排第一，冠絕本港18區，高達28.8%；但計及恆常現金、非恆常現金及須經濟審查非現金福利後則大減至5.5%，成為政策介入後貧窮率最低地區之一。報告解釋，減幅是因相關地區貧窮住戶受惠於政府扶貧助弱措施比例相對較其餘地區為高。
報告稱受惠扶貧措施比例較高
政策介入前貧窮率首3位分別是觀塘（28.8%）、葵青（27.5%）、黃大仙（27.1%）；政策介入後的貧窮率，上述3區分別減至5.5%、5.5%及7.1%，首3位則是灣仔（10.9%）、油尖旺（10.7%）及大埔（10.2%）。報告解釋，過往觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門及元朗貧窮情况較差，貧窮住戶受惠於政府扶貧助弱措施比例較其他區高，故計及恆常現金、非恆常現金及須經濟審查非現金福利後，7區貧窮率下降幅度非常明顯，甚至低於整體貧窮率7.9%。政策介入前住戶收入較高的地區如灣仔及中西區，政策介入前貧窮率和社會福利涵蓋比率較低，故政策介入後貧窮改善幅度較小。
報告又強調，若集中上述7區政策介入前的社會經濟特徵，可了解到較原來的貧窮形態，這些地區的非綜援在職及失業貧窮人口比例普遍較高，反映就業一直較遜色；而單親住戶比例及兒童貧窮率較高，顯示撫養負擔大亦是其本來貧窮風險較高的相關因素。