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計及福利派錢 貧窮人口減百萬 貧窮率23.6％新高 社福界指數字脫貧非實况

【明報專訊】政府公布最新貧窮數據，2020年貧窮人口達165.3萬，按年大增16.2萬，貧窮率23.6%，兩者均為2009年有紀錄以來最高。政策介入後貧窮率減至7.9%，貧窮人口跌至55.4萬。有別於計算恆常現金政策，今次數據改用「恆常現金、非恆常現金及須經濟審查的非現金福利」介入後的貧窮數據為主體分析基礎。有學者質疑當局計算方法，稱不應計及全民派錢措施，亦質疑不應涵蓋公屋福利，認為數字誇大扶貧力度。社福界稱非恆常現金措施難持續，料來年貧窮率會惡化，亦關注在職貧窮成為長期現象。

政府：盡可能全面反映扶貧效應

扶貧委員會昨開會討論2020年貧窮數字，有別於過往以恆常現金政策介入後的貧窮數據作為主體分析基礎，例如綜援等項目，今次涵蓋「恆常現金項目、非恆常現金項目及須經濟審查的非現金福利」分析，即增加計及公屋、去年全民派發1萬元、防疫抗疫基金支援等措施。政府解釋，住戶可同時受惠不同類別政策介入，貧窮線分析應盡可能全面反映選定項目的扶貧效應。

以住戶收入中位數一半計算的貧窮線，去年數字較前年下跌。以一人家庭為例，月入少於4400元屬貧窮；5人家庭貧窮線跌幅最大，較前年跌9.5%至2萬元。去年貧窮人口達165.3萬，按年增16.2萬，貧窮率升2.2個百分點至23.6%。當中新增貧窮人口中，近半來自失業住戶、近三成為在職住戶。政策介入後貧窮人口大減至55.4萬，貧窮率跌至7.9%。

165萬窮人 新貧戶近半失業

報告：疫下衰退 扶貧成效新高

報告指出，受去年全球疫情影響，香港經濟嚴重衰退，勞工市場急劇惡化，失業率上升，整體工資增幅減慢，部分住戶成員的工時減少或失去工作，住戶收入受拖累，又指在政府「史無前例地推出規模龐大的非恆常現金措施」，去年所有選定項目的扶貧成效是有紀錄以來新高。不過報告也提到需留意經濟恢復後，單次措施規模料將縮減，對計及所有選定項目後貧窮指標會有影響。

黃洪：工資中位數跌 貧窮線下調

中大社工系副教授黃洪指出，疫下工資中位數跌，導致貧窮線下調，當政府計及派錢措施，令部分人「浮番上貧窮線」，僅數字上脫貧，貧窮數字非反映實况。他批評報告對疫下貧窮輕描淡寫，「政府沒感受到貧窮人口的水深火熱」，他關注疫下基層工資減少，即使失業後重新找到工作工資亦不高，擔憂在職貧窮會成為長期現象。

周永新：不應計派錢公屋福利 誇大扶貧

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新相信，因為去年失業率及就業不足率偏高，中下階層工資亦減少，故政策介入前貧窮人口大增。他相信政策介入後貧窮人口及貧窮率大跌原因包括計及公屋福利。他不認同報告計及去年全民派錢措施，稱措施不是須經濟審查的現金扶貧措施，亦質疑不應涵蓋公屋福利，認為政策介入後的數字「誇大了扶貧力度」。

扶貧委員會委員鄧家彪相信因派錢等措施及公屋，令減貧數字大增，「但政府是否年年都可以係咁派？」認為長遠要增加在職人口及基層工資，建議盡快檢視並提高最低工資、增加託兒等服務以釋放家庭勞動力。社聯則認為雖然去年政策介入後扶貧效果顯著，但今後經濟及勞動巿場仍受疫情影響，政府在赤字下能否維持非恆常現金支援成疑，故貧窮很可能繼續惡化，基層勞工難以餬口。

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