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2021年11月10日星期三
港聞二
史維辭任科大校長 舊生讚願聆聽 曾促查梓樂事件 學者：海歸內地人出任或成趨勢
4任校長3早走 廣州分校明年開
按樓籌錢參與「凍肉生意」 碩士被網騙680萬
清場失家當 無家者入稟「攞番公平」 警稱給25分鐘執拾 檢取物品均「無人認領」
上庭對答不如流 社工盼體諒：佢哋唔算好醒目
胡椒球射立場記者 監警：並無過錯
六四集結案 何桂藍否認持花束蠟燭為融入悼念群眾
支聯會梁錦威9月被拒保釋 判辭：保釋會繼續危害國安
稱獲政府認證資格 女相士涉違商品例被捕
3匪跟蹤判頭 扑頭劫16萬現金
3功能界別暫無報名 教育界議席料3人競爭
經民聯8人參選 曾點名梁宏正接班 石禮謙改口支持龍漢標
林鄭：研內地港人口岸投票 返回毋須隔離
兩免檢機師初確 一病毒量高 梁子超：倘社區傳播 恐礙通關
林正財料半年後對外通關 旅業界：有什麼可能？
食肆「表列處所」擬強用安心 食衛局稍後公布
專家：疫苗合格否 沒資料 陪審團：怎判斷死因無關？
結案陳辭 衛署：疫苗接種計劃嚴謹
使用率低 多露宿者 大火燒毁 糖水道行人天橋將拆卸
向女友丈夫淋鏹 情夫囚9年9月
「電子皮膚」避障礙 配送機械人識搭𨋢
大灣區GBA專題：惠州粵東門戶綠色農產
尊子漫畫
【Emily】前日挺龐愛蘭 噚日挺林哲玄 醫衛界撐兩人 高永文：無票投
【Emily】葵青區會選副主席 建制派自動當選
【Emily】潘文思怡填錯名 要再報名
【Emily】陳茂波民望淨值兩點 特首司長唯一正數
【Emily】蔡明禧「踩場」質問 方國珊無應
【Emily】搭昂坪纜車有機會抽叱咤飛
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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