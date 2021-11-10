「電子皮膚」避障礙 配送機械人識搭𨋢

專為辦公室酒店設計 可送餐送件

創發連有限公司創辦人之一孔漫陽接受訪問時說，閃電匣是一款由內地普渡科技有限公司研發及生產的樓宇配送機械人，專為酒店和辦公室數碼化管理和服務而設。他說，用戶可以使用機械人配備的兩大層艙格配送文件或酒店餐飲等物品，每層艙格可負重15公斤；為防止機密文件外泄，閃電匣配備電子密碼鎖功能，收件人要輸入密碼或掃描二維碼（QR code）才可打開相應艙格，而艙格內置的紫外線C（UVC）更能殺滅99.9%細菌。

孔漫陽表示，閃電匣不但能跨樓層配送物品，在酒店也可利用語音導航為顧客帶路，大大減低人力需求。他解釋，以往的機械人大多以雷達和鏡頭避開障礙物，但閃電匣後方設有一大片全球首創的「電子皮膚」，能更精準感知周圍的障礙物，形容它是首部「可以和人擠升降機的機械人」。

疫下訂單升至三位數 前景樂觀

孔形容閃電匣不但可節省人力資源，亦能提升工作效益；配合物聯網技術，閃電匣可以自如進出閘門、升降機等，而所有數據也會直接上傳到雲端，有助企業監測和改善管理水平。

創發連過去幾年一直與普渡科技合作，為香港引入超過200台商用機器人，包括送餐機械人、消毒機械人等。孔漫陽說，經過數年的測試期，加上新冠疫情令企業對人工智能需求大幅提升，形容行業前景相當樂觀。他以公司的業績為例，指公司在2018至19年間的訂單只有雙位數，去年則大幅上升至三位數，預計未來訂單更可增至四位數。

明報記者 何珮瑚