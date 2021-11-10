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港聞二

向女友丈夫淋鏹 情夫囚9年9月

【明報專訊】31歲男廚師前年11月在將軍澳富寧花園停車場向一名男子淋鏹水，兩天後自首，透露自己與事主妻子相戀，事主妻子聲稱要向其出軌的丈夫報復，指使他淋鏹水。事主遇襲後毁容，身心嚴重受創。廚師早前承認一項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，昨日在高等法院被判囚9年9個月。法官判刑時斥責被告有計劃及預謀，襲擊行為惡毒，又稱事主所受的傷害並非言語能夠形容。

事主毁容患抑鬱 損謀生能力

法官陳慶偉判刑時稱，被告陸智勤（31歲）寫了一封道歉信給事主，法庭會代為轉交；被告的母親亦有為兒子寫求情信，希望法庭輕判。

陳官稱，事主頭、頸、臉、上肢共3%皮膚三級燒傷，臉及身體亦變形，有永久疤痕，現時仍要穿壓力衣。事主患上嚴重抑鬱及創傷後遺症，晚上無法入眠、發噩夢及出現驚恐現象，甚至有自殺念頭，此事故不但損害事主的工作能力，更摧毁他的一生。雖然被告稱是事主妻子指使犯案，惟被告未有作供，無法就此扣減刑期，故以15年作量刑起點，考慮他認罪及自首，終判他監禁9年9個月。

案情指出， 2019年11月27日晚上約9時半，事主張金強在停車場泊車後乘升降機，步出時遭戴帽男子潑液體，事主感頭、臉及身體劇痛，跑到附近便利店求助，再送院救治。兩天後，被告在親友陪同下到警署自首，在警誡下承認事主的妻子何美恩（音譯）指使他犯案。

被告稱女友指使報復丈夫出軌

被告稱與何在餐廳工作時認識，後來相戀，何告訴他其夫有外遇，又不給她家用，打算向丈夫報復。案發當日下午，何致電被告，着被告買通渠水，趁其夫晚上回家時向他淋通渠水。

【案件編號：HCCC 366/20】

相關字詞﹕情夫 意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕液體 淋潑腐液

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