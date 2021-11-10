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使用率低 多露宿者 大火燒毁 糖水道行人天橋將拆卸

【明報專訊】逾36年歷史的北角糖水道行人天橋過往為露宿者落腳點，去年一場大火燒毁部分上蓋，天橋封閉至今。政府最新表示同意清拆整條天橋，料拆卸工程可在展開後兩年內完成，其間行人天橋繼續封閉。

衛生問題滋擾 已有地面過路處

根據東區民政事務處、運輸署及路政署向東區區議會交通及運輸事務委員會提交的文件，鑑於糖水道天橋環境衛生問題長期對社區造成滋擾，天橋部分上蓋亦在大火後受損，運輸署審視附近車流及人流後，認為地面的交通燈行人過路設施已足以應付交通需求，故政府同意拆卸建議，而考慮到拆卸所需時間、資源，以及對市民等影響後，認為整條拆除是最具效益的方案。

文件又提到，政府正研究拆卸工程對附近交通及電車的影響，初步估計英皇道西行及糖水道南行各有一條行車線需在施工期間臨時封閉，英皇道與糖水道路口在夜間或需實施臨時改道安排。工程或會影響康威大廈及北角電車總站，政府部門會繼續與持份者商討，確保電車服務不受影響。

料動工兩年完成 英皇道要封路

橫跨英皇道及糖水道的行人天橋位於北角電車總站旁，早於1985年開放使用。

運輸署1993年在英皇道地面加設行人過路處後，天橋使用量長期偏低，成為「露宿者天橋」，更屢遭雜物佔用，加上近年有大量野鴿聚集，導致該處衛生情况不理想。該天橋去年4月有雜物起火，火勢蔓延至大半條天橋，政府之後臨時圍封檢查，至去年底更加裝鐵絲網及鐵閘，禁止市民進入。

相關字詞﹕行人橋 糖水道

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