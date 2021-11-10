專家：疫苗合格否 沒資料 陪審團：怎判斷死因無關？

【明報專訊】六旬漢於今年2月底新冠疫苗接種計劃展開首日接種首批科興疫苗，兩天後死亡，死因研訊昨踏入第6天。兩名疫苗臨牀事件評估專家委員會（下稱委員會）成員以專家證人身分作供，指委員會一致斷定其死亡事故與接種疫苗無因果關係，事故僅屬偶然。陪審團關注，死者接種該批次的疫苗品質是否合格，專家稱沒有資料，即遭陪審團質疑：「如果唔知又點可以話無關？」
死者李宇根（終年63歲），今年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。
疫苗專家委員會裁死於偶然
委員會成員之一、衛生署（藥物）助理署長陳凌峯供稱，委員會收到接種新冠疫苗後出現的異常事件呈報後，會根據「世衛算法流程」評估因果關係，以偵測疫苗出現副作用的潛在風險信號，再通報藥廠及市民，包括港大早前的研究發現市民接種科興疫苗後出現「貝爾氏面癱」的比例顯著增加，因復必泰疫苗早已將此列為有機會出現的副作用，故委員會亦要求科興將面癱列作「非常罕見副作用」。陳表示，疫苗與異常事件的因果結論可分為四大類：
A. 因果關係一致（疫苗品質有問題、接種錯誤或焦慮反應導致事件）；
B. 不確定（接種疫苗與異常事件時間關聯性一致，但無確實證據顯示因果關係，或無法確認哪項因素導致事件）；
C. 因果關係不一致（事故是偶然發生，無法證明與疫苗有關）；
D. 沒有所需資料作分類。
指逾六旬接種科興 異常事故比率0.09%
陪審團問到，智利衛生部門的數據顯示出現嚴重不良反應的長者佔64%，香港會否有相關數據，陳回應稱，委員會自疫苗接種計劃開始至10月底的統計數據顯示，接種科興疫苗者的年齡中位數為50至59歲，發生異常事故的比率為0.07％，而60至69歲的年齡組別發生異常事故的比率則為0.09%。
另一委員會成員、衛生署法醫服務顧問醫生潘偉明出庭作供指，死者生前有長期病患、心肌梗塞等高危因素，打針後無過敏反應，故委員會一致斷定其死亡事故不脗合由疫苗所引致，兩者無因果關係，即屬「C類」。
陪審團關注死者接種的疫苗批次是否合格，潘稱沒有這方面的資料，陪審團質疑「如果唔知又點可以話無關」，潘回應：「無人同我講過佢（疫苗批次）合唔合格，只可以咁講啦。」