港聞

港聞二

食肆「表列處所」擬強用安心 食衛局稍後公布

【明報專訊】政府宣布將會延續限聚令、口罩令、餐飲業務及表列處所等現行社交距離措施14日，至11月24日。另外，食衛局發言人亦表示，為加強出現確診個案時接觸者追蹤工作的效率，保障市民和員工安全，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所進一步嚴格推行使用「安心出行」程式登記出入紀錄，並會於稍後公布詳情。

為通關 延續限聚「口罩」令

食衛局發言人表示，全球疫情持續嚴峻，為保障市民健康，同時亦為日後恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件，因此有必要維持現行的社交距離措施。

目前只有C及D類運作模式的食肆、酒吧、浴室、派對房間、夜店、夜總會及卡拉OK場所要求顧客必須使用安心出行。另外，政府本月開始要求所有人進入政府設施，包括食環署街市、公共圖書館、體育館等，都須使用安心出行。不過，相關政策卻衍生長者不懂使用，無家者無法負擔智能電話使用安心出行等問題。

若政府擴展使用安心出行範圍至其他表列處所，健身中心、公衆娛樂場所如表演場所或需強制使用。演出業協會副主席許冰心稱，主辦單位一直按照政府及場館的最新防疫指引安排演出及觀眾入場，公眾現時進入場館觀看演出可以選擇使用安心出行掃描或填寫到訪場地紀錄，運作一直順暢。若政府及場地有新的指引，主辦單位會配合安排，至於實際執行上會否對業界造成運作壓力，要視乎各場地屆時配套設施安排，以及入場觀眾的對象群而定。

（新冠疫情）

相關字詞﹕社交距離措施 安心出行

上 / 下一篇新聞

史維辭任科大校長 舊生讚願聆聽 曾促查梓樂事件 學者：海歸內地人出任或成趨勢
史維辭任科大校長 舊生讚願聆聽 曾促查梓樂事件 學者：海歸內地人出任或成趨勢
4任校長3早走 廣州分校明年開
4任校長3早走 廣州分校明年開
按樓籌錢參與「凍肉生意」 碩士被網騙680萬
按樓籌錢參與「凍肉生意」 碩士被網騙680萬
清場失家當 無家者入稟「攞番公平」 警稱給25分鐘執拾 檢取物品均「無人認領」
清場失家當 無家者入稟「攞番公平」 警稱給25分鐘執拾 檢取物品均「無人認領」
上庭對答不如流 社工盼體諒：佢哋唔算好醒目
上庭對答不如流 社工盼體諒：佢哋唔算好醒目
胡椒球射立場記者 監警：並無過錯
胡椒球射立場記者 監警：並無過錯
六四集結案 何桂藍否認持花束蠟燭為融入悼念群眾
六四集結案 何桂藍否認持花束蠟燭為融入悼念群眾
支聯會梁錦威9月被拒保釋 判辭：保釋會繼續危害國安
支聯會梁錦威9月被拒保釋 判辭：保釋會繼續危害國安
稱獲政府認證資格 女相士涉違商品例被捕
稱獲政府認證資格 女相士涉違商品例被捕
3匪跟蹤判頭 扑頭劫16萬現金
3匪跟蹤判頭 扑頭劫16萬現金
3功能界別暫無報名 教育界議席料3人競爭
3功能界別暫無報名 教育界議席料3人競爭
經民聯8人參選 曾點名梁宏正接班 石禮謙改口支持龍漢標
經民聯8人參選 曾點名梁宏正接班 石禮謙改口支持龍漢標
林鄭：研內地港人口岸投票 返回毋須隔離
林鄭：研內地港人口岸投票 返回毋須隔離
兩免檢機師初確 一病毒量高 梁子超：倘社區傳播 恐礙通關
兩免檢機師初確 一病毒量高 梁子超：倘社區傳播 恐礙通關
林正財料半年後對外通關 旅業界：有什麼可能？
林正財料半年後對外通關 旅業界：有什麼可能？
專家：疫苗合格否 沒資料 陪審團：怎判斷死因無關？
專家：疫苗合格否 沒資料 陪審團：怎判斷死因無關？
結案陳辭 衛署：疫苗接種計劃嚴謹
結案陳辭 衛署：疫苗接種計劃嚴謹
使用率低 多露宿者 大火燒毁 糖水道行人天橋將拆卸
使用率低 多露宿者 大火燒毁 糖水道行人天橋將拆卸
向女友丈夫淋鏹 情夫囚9年9月
向女友丈夫淋鏹 情夫囚9年9月
「電子皮膚」避障礙 配送機械人識搭𨋢
「電子皮膚」避障礙 配送機械人識搭𨋢
大灣區GBA專題：惠州粵東門戶綠色農產
大灣區GBA專題：惠州粵東門戶綠色農產
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】前日挺龐愛蘭 噚日挺林哲玄 醫衛界撐兩人 高永文：無票投
【Emily】前日挺龐愛蘭 噚日挺林哲玄 醫衛界撐兩人 高永文：無票投
【Emily】葵青區會選副主席 建制派自動當選
【Emily】葵青區會選副主席 建制派自動當選
【Emily】潘文思怡填錯名 要再報名
【Emily】潘文思怡填錯名 要再報名
【Emily】陳茂波民望淨值兩點 特首司長唯一正數
【Emily】陳茂波民望淨值兩點 特首司長唯一正數
【Emily】蔡明禧「踩場」質問 方國珊無應
【Emily】蔡明禧「踩場」質問 方國珊無應
【Emily】搭昂坪纜車有機會抽叱咤飛
【Emily】搭昂坪纜車有機會抽叱咤飛