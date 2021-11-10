食肆「表列處所」擬強用安心 食衛局稍後公布

為通關 延續限聚「口罩」令

食衛局發言人表示，全球疫情持續嚴峻，為保障市民健康，同時亦為日後恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件，因此有必要維持現行的社交距離措施。

目前只有C及D類運作模式的食肆、酒吧、浴室、派對房間、夜店、夜總會及卡拉OK場所要求顧客必須使用安心出行。另外，政府本月開始要求所有人進入政府設施，包括食環署街市、公共圖書館、體育館等，都須使用安心出行。不過，相關政策卻衍生長者不懂使用，無家者無法負擔智能電話使用安心出行等問題。

若政府擴展使用安心出行範圍至其他表列處所，健身中心、公衆娛樂場所如表演場所或需強制使用。演出業協會副主席許冰心稱，主辦單位一直按照政府及場館的最新防疫指引安排演出及觀眾入場，公眾現時進入場館觀看演出可以選擇使用安心出行掃描或填寫到訪場地紀錄，運作一直順暢。若政府及場地有新的指引，主辦單位會配合安排，至於實際執行上會否對業界造成運作壓力，要視乎各場地屆時配套設施安排，以及入場觀眾的對象群而定。

（新冠疫情）