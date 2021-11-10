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林正財料半年後對外通關 旅業界：有什麼可能？

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情影響全球接近兩年，多國開始通關容許已接種疫苗的人免隔離檢疫入境，香港行政會議非官守成員林正財接受彭博訪問時表示，香港只要與內地完成通關磋商、提高老人新冠疫苗接種率，有望在約半年後，即2022年中與外國通關。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，若至明年3月依然未能通關，外資或會開始尋找其他投資機會，另有旅遊業界質疑「有什麼可能做到」6個月後通關。

通關門檻屢改 生產線重組

學者：兩年封關 外資將覓替代品

香港目前尚未能與內地通關，長者疫苗接種率亦一直偏低。林正財接受訪問時表示，預計半年左右會達到足夠的疫苗接種率，盼屆時已經與內地通關，並具備更有利條件，可與其他地方通關。目前香港及中國內地是世界少數一直採取「清零」目標的地方，林正財認為就算香港想「與病毒共存」，本港接種率都不足以做到。

李兆波則認為，香港與國際社會接軌的話，能帶來就業機會，對經濟復蘇有幫助。香港到明年3月已封關兩年，現在疫情與去年初相差很遠，加上過往全球生產線、物流依賴內地，現在都有見重組情况，「如果（香港封關）超過兩年，都幾難接受，今次要考慮，（若再不通關）會否與商界建立了不太好的關係？」又指外資或會開始尋找「alternative（替代品）」。

縱橫遊：只望先與鄰地通關

李兆波補充，去年中政府已經講過疫情清零若干日，便能與內地通關，後來則表示疫苗接種率高即可通關，再近期更要求進入政府場地須使用安心出行才可通關，「而且（世界）其他地方都通關，好順利，如果（香港）再不通關的話，就很難講得通了」。

縱橫遊執行董事袁振寧表示，無人能確定6個月後的疫情如何，對於林正財認為明年中香港能與全球通關，他有質疑。他又指日本觀光局曾向他打聽，若明年4月日本與香港通關，行情會如何，他猜測香港最快或只會與日本及東南亞地區率先通關。

（新冠疫情）

相關字詞﹕袁振寧 李兆波 通關 林正財

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