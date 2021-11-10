兩免檢機師初確 一病毒量高 梁子超：倘社區傳播 恐礙通關

有初確者曾到金鐘統一中心3樓運輸署香港牌照事務處，曾於19日指定時間到訪過的人要強檢；該辦事處暫停服務至周五（12日）恢復。另外，一初確者曾短暫到訪灣仔入境事務大樓2樓，該處已徹底消毒，及安排相關辦事處員工接受檢測。

患者曾到訪 牌照處停業強檢

本港昨增一確診，涉一名由美國抵港的19歲女子，已接種一劑強生疫苗，驗出L452R變異病毒株。昨錄得約5宗初步確診，衛生署昨晚公布其中4宗，涉兩名國泰貨機機師、1名外傭和1名15歲少女。

兩名初步確診的貨機機師均已接種兩劑復必泰疫苗，兩男分別29歲及57歲，居住尖沙嘴凱譽和愉景灣蔚陽一間獨立屋。兩人分別於10月26日和29日檢測陰性，並於31日前往德國，於11月6日由德國經同一航班CX2066抵港，在機場取樣檢測陰性。國泰航空證實兩人為國泰貨機機師，執勤時負責由德國法蘭克福起飛抵港的航班。

兩人根據豁免檢疫規定強制檢測，於前日（8日）分別到梁顯利油麻地社區中心和東涌北公園採樣，其中29歲機師當日出現病徵。他們檢測結果初步陽性，病毒數值（Ct value）分別為13至16和31至34，並帶有L452R變異病毒株，即29歲機師病毒量較高。港府昨圍封凱譽，居民須強檢，並已安排57歲機師居住的同屋住戶隔離檢疫。

外傭「少女」檢疫後 社區檢測初確

另外一宗初步確診為30歲外傭，她在上月中乘搭航班CX906由菲律賓抵港，入住荃灣絲麗酒店檢疫，其間6次檢測均呈陰性。她在本月7日完成檢疫後入住銅鑼灣香港珀麗酒店，翌日檢測呈陽性，病毒數值超過30，即病毒量較低。

至於初步確診的15歲少女，她上月14日乘搭航班QR818從意大利經卡塔爾抵港，檢疫時6次檢測陰性，本月4日完成檢疫，並入住尖沙嘴港威酒店。她在8日到梁顯利社區中心取樣驗出陽性，病毒數值約27至29。當局暫未能排除兩人復陽的可能。

林鄭：通關核心商討熔斷機制

中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，政府應考慮要求機組人員入住檢疫酒店一周，並盡快安排機組人員接種第三針。他認為風平浪靜時可免檢疫，但機組人員檢測陽性比例開始上升時，就要考慮收緊措施，以減低社區爆發第五波疫情的風險。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，豁免機組人員檢疫一直是防疫「漏洞」，他指機場是高危地方，即使貨機機組人員到外地沒入境，亦可能在機場接觸其他人，有感染風險，認為當局應取消貨機機組人員豁免檢疫的措施。

行政長官林鄭月娥昨出席行會前表示，港府與中央商討「通關」的進展良好，內地疫情沒影響商討進度；如本港情况有變，則會影響相關討論。

林太續稱，「熔斷機制」是核心問題，雙方需磋商，除了商討出現多少宗個案要「熔斷」之外，另要討論什麼類型的個案會觸發熔斷。她指本港基本上「清零」，過去3個月的3宗源頭不明個案，均與外來人士有關，包括復陽、機場員工個案。

此外，公務員事務局昨宣布，未打針的政府僱員昨日起核酸檢測有效期由兩周縮短為一周。機管局亦宣布，所有特定群組機場員工必須於明年4月30日或之前接種第三針，打針當日享有假期。

明報記者

（新冠疫情）