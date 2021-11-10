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港聞二

林鄭：研內地港人口岸投票 返回毋須隔離

【明報專訊】立法會選舉將於12月19日舉行。特首林鄭月娥昨在行會前會見傳媒稱，政制及內地事務局正與港澳辦等中央部委研究，在本港口岸設立票站，讓內地港人在立法會選舉日期間，在毋須隔離檢疫下投票。她又稱，選舉當日將動員超過3.6萬名現職及退休公務員協助，以確保選舉順利舉行。

選舉例規定 無法內地設票站

林鄭月娥表示，明白不少在內地的港人希望行使公民權利回港投票，但因疫情關係，現時距離立法會選舉投票日只剩下數星期，看來沒可能與內地恢復通關至一個可讓內地港人隨意往返中港而免檢疫的規模，政制局與港澳辦等中央部委正研究如何讓內地港人投票。她稱，根據本港選舉法例規定，選舉必須在本港發生，因此不存在在內地設立票站讓港人投票。

林太稱，將設登記程序，以便掌握有意投票的內地港人數目，才可決定安排開放多少個口岸，政府會盡快公布詳情。

林太續稱，鑑於9月19日選委會分組選舉投票日「出了一些問題」，她上周已會見選管會主席馮驊，要求確保立法會選舉不再出現長時間投票及點票。她稱，因應立法會選舉的選民及票站較選委會選舉多，為確保選舉順利舉行，馮驊已向她提出增撥人手、電腦等資源的要求，政府已借調10多名資深行政主任到選舉事務處協助，並估計在選舉當日，將動員3.6萬名現職或退休公務員協助。她指出選舉開支為法定開支毋須審批，政府會全面提供人手及開支。

立法會議員梁美芬表示，安排港人返港投票一事上，必須要跟內地檢疫部門溝通配合，重點是在邊境投票後返內地不用隔離。她稱投票權是重要的事，如果能做到是好事，如果港人在內地不能投票，也會影響投票率。梁美芬報名參選立法會選委會界別，至昨日有46人報名參選，名單可瀏覽選委會網站：www.elections.gov.hk/legco2021/chi/nomination2.html

（立法會選舉）

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