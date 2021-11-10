經民聯8人參選 曾點名梁宏正接班 石禮謙改口支持龍漢標

據了解，龍漢標準備報名參選地產及建造界；趙式浩早前亦以表示有意參選該界別。石禮謙昨日表示，龍、趙均是「好人」，龍漢標已在業界工作超過20年，「（趙式浩）還是年輕，好多機會再學習，（但最終）這是選民選擇」。

名單7人現任議員 梁美芬戰選委界別

經民聯派出的8人名單中7人為現任議員爭取連任，只有競選選委會界別的陸瀚民屬新人，而梁美芬亦已報名循選委會界別參選，其他議員均是在所屬界別競逐連任，包括立法會主席梁君彥，他昨日亦報名參選工業界（第一）界別，同區另一報名者為自由黨梁日昌。

早前有傳梁君彥兒子、全國青聯副主席梁宏正有意參選，石禮謙日前亦點名歡迎梁宏正出戰地產界，但最終梁宏正不在參選名單上。對於梁宏正不參選，經民聯主席盧偉國表示黨內經過深思熟慮，8人出選名單是最終版本，稱各人均會考慮整體形勢而決定。

梁宏正：自己需更多鍛煉

梁宏正昨日回應稱，經民聯已派出最好的團隊參選，他還需更多鍛煉。被問是否因父親梁君彥出選，較自己不上陣，梁宏正回應「簡單而言，就是時機未成熟」。

選委會界別至昨日累計有46人參選，名單詳見選委會網站。

（立法會選舉）