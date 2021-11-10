3功能界別暫無報名 教育界議席料3人競爭

醫衛界競爭最烈 陳永光龐愛蘭林哲玄爭一席

功能界別累計接獲49份提名，地產及建造界、教育界及「建築、測量、都市規劃及園境界」暫未有人報名。目前醫療衛生界的競爭最激烈，由中醫陳永光、註冊藥劑師龐愛蘭及西醫林哲玄爭奪一席；其餘20個界別亦現競爭，只有一名參選人報名的界別有4個，包括商界（第一）、鄉議局等。比較原定去年舉行的立法會選舉，當時有9個界別僅有一名參選人，選舉最終遭押後。修訂選舉制度後，非建制派暫有新思維主席狄志遠參選社會福利界，其餘絕大多數報名者均屬於建制派。另一社福界參選人是民建聯朱麗玲。

教育界或現3人爭一席。教評會退休校長林日豐、教聯會小學校長朱國強公布今日報名參選教育界。朱國強表示，參選經教聯會討論，亦獲校監及校董鼓勵，稱過去服務教育界20多年，認為有空間為業界服務。另一參選人林日豐曾任獅子會中學校長22年，亦曾擔任津貼中學議會主席。他去年受訪時稱，學生及家庭因社會運動撕裂、出現矛盾，希望學生信任學校，讓教師、校長可聆聽心聲。教育界盛傳香港幼稚園專業交流協會主席丁健華或參選，他昨回覆稱「積極考慮中，做足最好準備就會有行動」。

未正面回應是否屬民主派

劉卓裕獲「知名商界選委」助取提名

地區直選昨日接獲2份提名。荃灣區議員劉卓裕昨報名參選新界西南，透露獲得10名選委提名，形容爭取提名的過程困難，但獲一名知名商界選委協助。被問是否屬於「民主派」，他未有正面回應，但強調必定站在市民一方，為他們發聲。劉卓裕表示，希望議會不要變成「一言堂」，認為應有不同聲音，表示無法阻撓他人批評他的參選決定。據了解，劉卓裕獲得鄉議局選委李國鳳等選委提名。新界西南參選人包括民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣。10個地方直選選區中，一半已有非建制派參選。

父親契爺早前離世 方國珊不選

另外，曾五度敗選立法會的西貢區議員、「專業動力」方國珊表示，父親和新界鄉議局前主席、契爺張人龍早前離世，為她帶來很大打擊，且母親近日頻繁進出醫院，考慮到組織的未來發展、自身的家庭因素，決定不參與今次選舉，「一個人選舉可以有無限次，但母親只有一個」。方國珊改為推薦團隊成員林素蔚參選，林昨日報名參選新界東南，她表示香港近年經歷不少事件，需要多元聲音為市民發聲。林素蔚於2019年西貢區議會選舉中，敗於民主派呂文光。新界東南參選人包括民建聯李世榮、公民黨前成員蔡明禧。

（立法會選舉）