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支聯會梁錦威9月被拒保釋 判辭：保釋會繼續危害國安

【明報專訊】支聯會拒應要求交出資料，前支聯會副主席鄒幸彤與4名前支聯會常委被控「沒有遵從通知規定提供資料」罪，其中梁錦威、陳多偉9月29日向高等法院申請保釋被拒。國安法指定法官杜麗冰昨頒下書面判辭指，相信若給予保釋，兩人會繼續干犯危害國家安全的行為。惟兩人上月22日已在西九龍裁判法院獲准保釋。

10月申保釋獲批

不滿條款 要求撤保被拒

申請方早前爭議兩人的控罪並非國安法罪行，僅屬附帶罪行（ancillary offence）；律政司一方則質疑，兩人控罪與國安法的實施細則中，訂明執法部門處理國安法案件蒐證權利的條文有關。杜官接納國安法的實施細則是國安法的重要部分，故應以國安法的原則處理本案的保釋申請。

杜官續稱，裁判法院拒絕保釋時，已充分考慮本案的罪行有持續性質，被告拒絕提供資料的行為，亦會阻礙調查危害國家安全的罪行，可能致喪失證據或有犯案者潛逃；她亦稱已考慮控罪最高刑罰僅6個月監禁，各被告可能在還押期間完成大部分刑期，但認為法庭會因應被告正被還押，盡快安排審訊，總結相信兩人會繼續危害國家安全，拒絕保釋申請。

案件涉及5名被告：梁錦威、陳多偉、鄒幸彤、鄧岳君和徐漢光上月在西九龍裁判法院獲准保釋，鄒、梁兩人不認同保釋條款，要求撤銷保釋遭拒，最終只有陳多偉、鄧岳君及徐漢光辦理保釋手續。案件押後至明年1月25日第二次審前覆核。

【案件編號：HCCP 509/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 保釋聆訊 沒有遵從通知規定提供資料罪 陳多偉 梁錦威 支聯會常委

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