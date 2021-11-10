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六四集結案 何桂藍否認持花束蠟燭為融入悼念群眾

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會副主席鄒幸彤和何桂藍，涉去年六四集會一案昨在區院續審。被控一項參與未經批准集結罪名的何桂藍作供時，否認手持花束和蠟燭是為融入悼念群眾，「如果現場有mourning crowd（悼念的群眾）， 我同個crowd無關係，亦唔想知個crowd做緊咩」。

控方盤問時先問何桂藍身為記者，是否比市民更了解如何發掘頭條等，何桂藍稱「記者工作係報道，唔係搵頭條」。被問到在禁止下集會，同時反對國安法會否引起關注，她表示不肯定。

「記者工作非搵頭條」

何桂藍供稱雖不同意支聯會，但警方禁集會是剝奪其權利。支聯會遂呼籲遍地開花，她認為是指在維園外的地方點蠟燭悼念，故維園無未經批准集結，她仍可到場表達反抗，惟無法得知在場者是否都在抗爭。她重申從不悼念六四，「八九民運精神需用行動繼承」。對於被指在球場內坐近被告李卓人等，她解釋只是不想阻人群進場，刻意與他們保持距離。

至於她在facebook帖文提到「第一個『冇大台』的六四晚會」，她認為去年六四是「2019年嘅延續」，社運後香港人再不需領袖和組織實踐政治行動，即使支聯會不辦集會，港人不必事前組織，亦可於當晚各自行動。案件將於明天（11日）結案陳辭。

【案件編號：DCCC857-875/20 等】

相關字詞﹕區域法院 何桂藍 明知而參與未經批准集結 六四集會

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