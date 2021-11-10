胡椒球射立場記者 監警：並無過錯

採訪理大衝突「無警告」遭射中

前年11月17日，理大及附近一帶有示威者與警方展開激烈衝突，警方當晚圍堵校園，要求示威者投降。立場新聞昨報道稱，前年11月18日中午，理大內的示威者企圖突圍，遭警方三路包抄圍堵拘捕，「立場」記者採訪血流披面被捕者時，警察機動部隊Z4小隊一名警署警長，在無警告下突以胡椒球彈射向記者腳部。

警稱需保護警員及被捕人士

事主陳朗昇近日收到投訴警察課的回覆，有關投訴最終被列為「並無過錯」。警方在信稱，「有人不斷追着警方及被押解離開現場的被捕人士」，又「多次勸喻現場人士離開，但未得到理會」，稱有關警務人員在別無選擇情况下，使用最低武力胡椒球彈驅散，「以保護在場的警員及被捕人士」。

陳朗昇向本報表示，對投訴結果感到憤怒，稱當時在場的記者已與警方保持距離，惟涉事的警署警長在無警告下突然向他發射胡椒球彈，他批評這是明顯錯誤。對於警方在信中稱呼「有人」不斷追着警方及被捕者，他不滿警方沒有說明他們是正在採訪的記者。他已向警方表示要求覆核個案，並會補充文件反對有關結果。

本報向警方查詢涉事的警署警長，是否在沒有警告下便向記者發射胡椒球彈；投訴警察課調查時參考了什麼證據，警方回應稱，投訴警察課已將相關調查報告呈交監警會，經監警會審核後，已將調查結果通知投訴人。警方表示，一直以來尊重記者採訪及新聞自由的原則並無改變，在不影響行動效能的情况下盡量協助傳媒採訪，會繼續與傳媒業界溝通，聆聽意見。