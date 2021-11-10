清場失家當 無家者入稟「攞番公平」 警稱給25分鐘執拾 檢取物品均「無人認領」

事發2019年 一人開審前逝世

案中原有14名無家者申索人，當中有人追討未果已經逝世，亦有人近期被捕、留院及未能聯絡等，餘下11人繼續申索，由社協幹事吳衛東及陳仲賢代表出庭。惟因謝錦洪、鄧貴華昨缺席聆訊，審裁官頒令剔除申索。其中7人被傳召作供，講述前年12月21日被丟棄物品的過程。

物品內藏現金 喝止清理無果

前年1月開始在公園露宿的周雄光稱，當日下午被防暴警要求在數分鐘內執拾家當，惟他要照顧坐輪椅表兄馬月榮，無法在限時內收拾物品，只能看着康文署職員把物品放上垃圾車，棄置公園壁球場附近。他稱當時依靠4000多元綜援金維生，其中800元現金被清走，他一度大叫阻止職員，但無人理會。他說入稟是為追討公義，其表兄逝世前寄語「唔係錢嘅問題」。審裁官林希維聞言稱，本案在小額錢債審裁處審理，「𠵱個法庭係講錢」。

患有坐骨神經痛、坐輪椅出庭的無家者吳隨有說，他沒目睹經過，當日下午6時半折返公園發現個人物品不知所終。友人建議下試在垃圾車中尋家當，但部分物品「又濕又污糟」，加上他腰痛至無法站起，只好無奈放棄。

另一無家者陳志榮稱，他嘗試拿回被棄家當，警員卻說「時間畀咗你，唔准入去攞嘢走」，更有清潔工人向垃圾車開喉灑水，弄濕物品。

督察吳彥柏表示，當日下午3時半，他帶領3名警長和19名警員配合康文署工作，旨在清理公園內無人認領的雜物。他說，警方當日下午3時40分開始勸喻無家者收拾物品，至下午4時5分清場及帶走物品，當中相隔25分鐘，屬於「合理所需」的時間。他稱檢走的物品都是無人認領，「無人反映有嘢屬於佢」，他遂於下午5時半帶隊離場。據他所知，當日檢取的物品要用12輛垃圾車承載，康文署最多存放3天。

帶領清場督察：未聽過有現金

審裁官關注，吳彥柏是否知悉有無家者疑被丟棄現金，他表示沒有聽過此事。至於警方有否攔截無家者返回公園、是否有人向物品灑水，他一概否認。他透露，警方同日較早時段展開反罪惡的「晴天行動」，拘捕5名涉藏毒及運毒者，惟下午3時後的工作以清除雜物為主，並非滅罪行動。聆訊今續。

【案件編號：SCTC 12525-30、12532、20434-35、37602/20、19149/21】