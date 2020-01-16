按樓籌錢參與「凍肉生意」 碩士被網騙680萬

應徵「搵快錢」 欲賺「8%佣金」

據了解，該名27歲男子2018年在英國某大學金融及經濟學碩士畢業，回港後在一貿易公司任職人事部經理。他於今年7月在網上看到帖文，內容聲稱招攬人兼職「搵快錢」，他聯絡對方時，騙徒聲稱其老闆欲投資凍肉買賣生意，將投放1000萬元，惟老闆正身處內地，因匯款限制問題未能將資金匯到香港。騙徒要求他代為支付部分資金，事成後將給他相等於本金約8%的佣金作回報。

事主不虞有詐，將其父母以他名義購入的沙田河畔花園單位申請樓按套現。男子父母2019年以480萬購入該單位，他將單位抵押，向8間財務公司套現580萬元，連同父母約100萬元積蓄，籌集680萬元。

向8財仔套現 拿父母百萬積蓄

至10月份，騙徒再聯絡事主，表示老闆同意他參與該宗生意，事主遂按指示將680萬元分批轉帳到7個不同的銀行戶口。

遭「彈票」起疑 拘1戶口持有人

至上周三，他發現仍未收到「佣金」，遂聯絡追討，對方表示已將一張100萬元的支票轉帳給他，惟兩日後他發現「彈票」，頓覺可疑，此時才發現受騙，遂於周日報警求助。警方調查後，發現該7個戶口收到錢後已轉帳到一些「第二層」戶口再轉走，並拘捕一名29歲男子，他為「第二層」戶口持有人。警方正追查幕後主腦，案件列行騙，交沙田警區刑事調查隊跟進。