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4任校長3早走 廣州分校明年開

【明報專訊】史維為4任科大校長中第3名提早離任的校長，他昨日透過科大稱，榮幸逾11年來以科大為家，使該校學術水平、開放思維及大學聲望持續蓬勃發展。科大昨讚揚他是具遠見的教育家，致力推動革新，並推行「港科大一體、雙校互補」理念，積極融合科大及科大（廣州）的發展。

8間資助大學3名校長於2023年換屆（見表）。史維是科大4任校長中第3人宣布提早離任，2000年，創校校長吳家瑋宣布提早退休，接任者朱經武是唯一完成任期的校長；第3任校長陳繁昌2009年上任，獲續任後提早1年請辭，曾形容「不用霸住個位」，由時任首席副校長史維接任。科大亦回覆本報表示，正積極在全球招聘首席副校長，已進入後階段的遴選程序。

八大3校長後年換屆

不少大學進軍大灣區辦學，史維2018年籌備在廣州南沙興建香港科技大學（廣州），料明年9月開校。科大昨讚揚史維致力推動革新，使得大學科研能力獲國際廣泛認同，他與團隊致力推行的「港科大一體、雙校互補」理念，積極融合科大及科大（廣州）發展。科大校董會主席廖長城表揚史維是有熱誠而堅定的領導者，有清晰願景，盡心盡力奉獻大學。

校董會讚「堅定領導者」

教育局與教資會衷心感謝史維多年來對科大及本港高等教育界貢獻，當局又稱校長招聘為大學自主範圍內的事，深信科大將揀選最適合的人接任。

相關字詞﹕大學校長 史維 香港科技大學

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