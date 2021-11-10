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史維辭任科大校長 舊生讚願聆聽 曾促查梓樂事件 學者：海歸內地人出任或成趨勢

【明報專訊】香港科技大學昨日宣布校長史維已向大學校董會正式請辭，將提早近一年於2022年10月卸任，未提及去向。史維任內經歷反修例風波，2019年11月得悉科大生周梓樂逝世後帶領師生默哀，發信稱要求獨立調查事件。有學者表示，兩岸關係緊張下，如史維等具台灣背景的大學校長處境矛盾，預料日後「海歸派」內地學者出任本地大學校長或成趨勢。有學生會前會長稱，史維願聆聽學生意見，「很有學生心」。

讚史維推動雙軌發展

明年10月卸任 科大：將全球招聘

史維2010年加入科大出任首席副校長，2018年獲委任為校長。本報向科大查詢史維離任原因，科大回覆，史維在任近12年貢獻良多，除推動學術雙軌發展框架、帶領大學研究團隊在教資會兩屆評審工作奪佳績，他亦將於明年10月卸任前，見證香港科技大學（廣州）正式開校，因此認為現在是時機交棒予下任接班人。科大未有透露史維去向，稱將按程序盡快成立遴選委員會，啟動全球招聘工作。

科大學生會前會長麥嘉俊昨向本報稱，曾向史維反映學會資源緊絀問題，稱對方願安排時間聆聽學生意見。他又說，自己與史維各自的任期內同經歷反修例事件，形容對方在眾資助大學校長中態度不算極端，「反應無咁大和強硬」，對其領導作風感到難能可貴；又稱史維曾要求警方交代救援受阻原因，「不同的事見到他已很有學生心」。

科大校董會成員容永祺接受本報查詢稱，史維向校董會主席廖長城請辭，他不評論其離職原因，「人各有志，會祝福他」。他表示欣賞史維「做得好」，領導科大提升學術水平。

史維任內正值不同社會事件發生，2019年爆發反修例風波，當時不少示威蔓延至大學校園，科大並非主要示威據點。當年7月1日立法會被衝擊事件翌日，史維去信科大成員，形容事件「令人擔憂和心碎」。同年11月，科大生周梓樂在將軍澳尚德停車場墮樓，史維曾到醫院探望，其間有網民發起到科大集會，史維到場與學生對話，有學生不滿史維未承諾譴責警方，包圍史維逾6小時。周梓樂留院數天後不治，史維得悉其死訊時正出席科大學位頒授典禮，隨後中斷儀式並宣布與在場者一同默哀，其間拿出手巾拭淚。同日他去信師生，稱「永遠懷念梓樂」，要求徹底及獨立調查事件；12月周梓樂設靈，史維亦有出席。

無簽署撐國安法聯署 「法律不需要我說支持」

去年《港區國安法》頒布，5間資助大學校長發聯合聲明表示理解，史維為未有簽署的3間大學校長之一，同年10月史維被問到是否支持國安法，他以「國安法是法律，不需要我來說支持或不支持」回應，指每個人都必須守法。今年9月科大將學生在傘運時於校內「青蛙路」髹上的字句「希望在於人民 改變始於抗爭」洗走，稱為配合全面恢復面授例行大清洗。

蔡子強：台籍背景處境矛盾

中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，不清楚史維提早離任的個人原因，但稱國安法實施後大學須推動國安教育，「與10多20年前做校長不同，現時要處理政治敏感議題」；又說現時兩岸關係緊張下，有台灣背景的校長壓力或更大，包括城大校長郭位及史維。他續說，本港在接近回歸前後，仍能聘得具備頂級學術地位的學者出任大學校長，包括港大前校長徐立之、科大前校長陳繁昌；惟現今環境下，相信日後有國外經驗的「海歸派」內地學者「生存力更強」，指他們毋須考慮國籍或身分矛盾，預料日後本地大學校長由這類學者出任或成趨勢。

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相關字詞﹕蔡子強 港區國安法 科大 史維

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